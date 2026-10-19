El técnico Rodolfo Arruabarrena decidió prescindir de ambos futbolistas chilenos para la revancha con Vasco da Gama en Maracaná. Prefieren a un lesionado como Leandro Paredes.

Boca Juniors tendrá este martes 20 de octubre su partido más importante del año, cuando visite en Río de Janeiro al Vasco da Gama por la revancha de semifinales en Copa Sudamericana, para el cual su técnico Rodolfo Arruabarrena definió su 11 titular.

Si bien el Vasco tiene un par de dudas, hay una clara certeza respecto del duelo de ida hace una semana en La Bombonera, y es que prescindirá de los dos jugadores chilenos que tiene en su plantel, como Williams Alarcón y Carlos Palacios, titulares en Buenos Aires.

En el caso de La Joya, el entrenador de Boca prefiere un futbolista más incisivo por la banda izquierda. Al respecto, las opciones que maneja para ese puesto son el colombiano Sebastián Villa o el creativo Alan Velasco para acompañar a Lionel Flores y Miguel Merentiel, que reemplazará a Enner Valencia.

La situación más compleja es la de Williams Alarcón, ya que Arruabarrena prefiere arriesgar a Leandro Paredes quien tiene un desgarro grado 2 en la pierna derecha, o poner a Rodrigo Battaglia, que volvió a jugar después de 10 meses por una lesión de gravedad. Todo mal.

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Boca prescinde de los chilenos para semis de Sudamericana

Según revela el medio partidario Planeta Boca, la formación xeneize será con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (Rodrigo Battaglia) y Milton Delgado en mediocampo; Sebastián Villa (Alan Velasco), Miguel Merentiel y Lionel Flores en delantera.

Recordemos que el cuadro argentino perdió el duelo de ida en Buenos Aires por la cuenta mínima gracias a la anotación de Adson (65′) y donde el elenco brasileño pudo aguantar el resultado pese a quedar con uno menos por la polémica expulsión del colombiano Andrés Gómez.

El duelo de vuelta por semifinal de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama se disputará este martes 20 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Este duelo se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de streaming Disney +.

En síntesis