El equipo argentino visita Brasil con la obligación de revertir la serie tras perder 1-0 en La Bombonera.

Boca Juniors visita a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El cuadro argentino necesita remontar el 1-0 sufrido en La Bombonera.

Pese a la desventaja, Boca llega con confianza tras vencer 2-1 a Talleres en el torneo argentino. Ahora, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará repetir esa actuación para dar vuelta la serie y conseguir el anhelado boleto a la final continental.

Boca Juniors visitará a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Vasco vs. Boca Juniors: horario y dónde ver EN VIVO

Boca Juniors y Vasco da Gama juegan martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

Podrás seguir el encuentro EN VIVO a través de ESPN y DSports (610/1610) . Además estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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Posibles formaciones de Vasco y Boca Juniors

Vasco da Gama: Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Alan Lescano, Thiago Mendes; Adson, Bruno Duarte y Tche Tche.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

¿Cómo llegan Vasco da Gama y Boca Juniors?

Vasco consiguió una valiosa victoria en Buenos Aires, aunque después sufrió una derrota frente a São Paulo por el Brasileirao. El equipo brasileño también enfrenta dificultades en el torneo local, donde necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.

Boca, buscará aprovechar su recuperación futbolística para revertir la eliminatoria. Una de las principales incógnitas pasa por Leandro Paredes, quien arrastra una lesión muscular y espera estar disponible para el compromiso.

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En resumen…