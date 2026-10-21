Cuando el Capo derrotaba 1-0 al xeneize y los tenía contra las cuerdas, una recordada jugada de Thiago Vecino salió a colación tras el triunfo bostero en Brasil.

Boca Juniors es flamante finalista de Copa Sudamericana, luego de remontar la llave y ganarle 3-1 como visita al Vasco da Gama. El equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón espera rival, el cual saldrá hoy entre Atlético Mineiro y Montevideo City.

Sin embargo, la brillante campaña xeneize tuvo un choque previo que pudo mandarlos para la casa tempranamente. Es que antes a eliminar a Recoleta (Paraguay), Sao Paulo y Vasco Da Gama, Boca pisó suelo chileno.

En inédito choque, los bosteros enfrentaron a O’Higgins de Rancagua, donde avanzaron tras los penales en Rancagua (1-1 en el global). Los celestes estuvieron a nada de eliminarlos incluso en los 90 minutos, donde triunfaron 1-0 en El Teniente.

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Corría el minuto 83 en Rancagua, y cuando O’Higgins ya ganaba 1-0 con gol de Francisco González, un cabezazo de Thiago Vecino pudo cambiarlo todo. El uruguayo recién había ingresado, pero falló en inmejorable posición para eliminar a Boca Juniors.

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Posteriormente, el mismo delantero charrúa falló uno de los penales decisivos (junto a Luis Pavez), con los que Boca se clasificó sufriendo a octavos de final. Dicha actuación hasta hoy saca lamentos en Rancagua.

El delantero uruguayo ha anotado en cuatro de los cinco torneos que jugó O’Higgins este año, pero no ha podido consolidarse como titular. Tras gran campaña en Huachipato, en Rancagua perdió el puesto en manos de Arnaldo Castillo.

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Lo cierto es que en O’Higgins sigue doliendo ese histórico triunfo 1-0 ante Boca Juniors, que tanto en los 90 minutos como en penales, pudo haber significado eliminar al equipo estrella de Copa Sudamericana. Boca Juniors es finalista y espera rival.