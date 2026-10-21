El volante central de los Xeneizes resolvió el partido ante Vasco da Gama y firmó el pasaje a la final de la Copa Sudamericana con un gol y una frase que provocó mucha polémica en Brasil.

Apenas Leandro Paredes marcó el gol que sentenció la victoria de Boca ante Vasco da Gama y el paso a la final de la Copa Sudamericana, fue a buscar a Carlos Palacios. El volante chileno no tuvo minutos en la revancha disputada en el estadio Maracaná.

Pero recibió una seña de Paredes y se sumó al fervoroso festejo que tuvo el “5”, quien volvió a las canchas apenas 11 días después de haber sufrido un desgarro. Y le puso el broche de oro a la clasificación Xeneize. Aunque contó con la gran colaboración del portero Léo Jardim.

“Héroe es todo este grupo. Están haciendo un trabajo inexplicable, se esfuerzan al máximo. Damos hasta lo que tenemos para dar la cara, demostrar que este club quiere cosas grandes. Este grupo quiere llevar al equipo donde merece estar”, aseguró el volante campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en 2026.

El afectuoso festejo de Palacios, Ángel Romero y Rodrigo Battaglia junto a Leandro Paredes. (Captura ESPN).

Paredes añadió que “es una de mis noches más importantes. Con (Malcom) Braida hablaba antes del partido, había jugado dos veces acá. Había ganado dos veces. Esta fue la tercera. Me siento en casa”. Se refería a sus positivas experiencias en el mítico estadio Maracaná, donde volvió a sonreír.

Leandro Paredes poco antes de abrazarse con Carlos Palacios y el paraguayo Ángel Romero. (Wagner Meier/Getty Images).

“Éramos conscientes de que nos habían faltado el respeto. Lo hablamos antes del partido, pero no por lo que hizo un jugador teníamos que faltar el respeto a un club como Vasco da Gama”, manifestó también Paredes. Apuntaba a una historia que el capitán Thiago Mendes subió a su Instagram tras ganar en La Bombonera.

Aunque prefirió no darle cabida a algo más grave. “Tampoco a ellos. Sentíamos que nos faltaron el respeto y queríamos dar la cara”, aseveró el exjugador de la AS Roma de Italia, el Zenit de Rusia y el París Saint-Germain de Francia tras esta épica noche carioca.

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Los agradecimientos de Leandro Paredes tras su gol en Boca y el abrazo con Palacios

Está de más decir que Leandro Paredes es el buque insignia de Boca Juniors y en los partidos que ha coincidido con Carlos Palacios, entre ambos han mostrado un gran entendimiento. Aunque lo primordial para el capitán de los Xeneizes fue repartir gratitud.

Sobre todo porque parecía imposible que pudiera participar de la llave ante el Almirante. “Feliz y agradecido de los médicos, kinesiólogos y todos los que hicieron posible que pudiera jugar un rato”, manifestó el Lea, quien también tuvo un paso por la Juventus de Italia.

Leandro Paredes tras anotar el 3-1 de Boca ante Vasco da Gama. (Wagner Meier/Getty Images).

El cronómetro marcaba 55 minutos cuando Rodolfo Arruabarrena lo mandó a la cancha en lugar de Rodrigo Battaglia. “A mi familia, que me aguantó todos estos días. Estoy agradecido del grupo, de mis compañeros”, sentenció Leandro Paredes tras la jornada que puso a Boca en la final de la Copa Sudamericana, que definirá en Barranquilla ante el ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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