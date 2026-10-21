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Copa Sudamericana

Carlos Palacios celebró con una foto y música el paso de Boca a la final de la Copa Sudamericana

El chileno no se movió del banco de suplentes en Maracaná, pero tras el partido festejó en su estilo con sus más cercanos del camarín.

Por Cristián Fajardo C.

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Carlos Palacios y Williams Alarcón celebraron el paso a la final en Maracaná.
© GettyCarlos Palacios y Williams Alarcón celebraron el paso a la final en Maracaná.

Boca Juniors alcanzó un tremendo triunfo por 3-1 en su visita a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, lo que le permitió el paso a la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Uno que festejó con todo la clasificación al partido decisivo fue Carlos Palacios, quien si bien no sumó minutos en la revancha en Brasil, lo celebró a su estilo en las redes sociales.

Una particular fotografía en el camarín del cuadro argentino, acompañado por sus más cercanos compañeros, fue una señal y un mensaje que no baja los brazos en la temporada.

Carlos Palacios fue suplente ante Vasco da Gama. Foto: Boca Juniors.

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Con música de Anuel y sus más cercanos del plantel

Carlos Palacios siempre se encarga de dar que hablar, esta vez con la clasificación a la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors, donde no salió del banco de suplentes.

Una foto donde sale con Ayrton Costa, Milton Delgado, Williams Alarcón, Tomás Aranda y Lautaro Di Lollo, este último quien marcó uno de los goles en el 3-1, fue subida a las redes sociales.

Acompañada con la música de Anuel, el tema “Somos o no somos”, que habla de la familia, la Joya celebró de esa forma el paso a la gran final donde espera volver a tener protagonismo.

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