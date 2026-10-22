El club Sportivo Ameliano prohibió escotes, shorts y incluso calzas de colores llamativos para quienes lleguen a trabajar a sus dependencias.

Polémica generó una medida que tomó el club Sportivo Ameliano de Paraguay de querer imponer un código de vestimenta para los periodistas que lleguen a trabajar a sus instalaciones, esto de cara al partido ante Olimpia de este domingo 25 de octubre.

¿El motivo? Pues para contrarrestar el supuesto escándalo que causó la ropa que usó la fotógrafa Adriana Caballero, quien se viralizó en redes por como se ha presentado para sacar fotos en el club.

El elenco prohibió que las mujeres usaran blusas escotadas, que dejen el ombligo al descubierto y que, en caso de usar calzas, estas sean solo de color negro y azul oscuro. Además, en el caso de los hombres no permitirá el uso de shorts.

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El código de vestimenta que club paraguayo quiere imponer

Por medio de un comunicado oficial el Sportivo Ameliano pidió a los profesionales de la comunicación que vestir con un estilo “sport elegante” en sus coberturas. “Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club”, detallaron.

El código de vestimenta que Sportivo Ameliano quiso imponer para los periodistas.

La propia Adriana Caballero reaccionó a esta medida, asegurando a Radio Ñanduti de Paraguay que “cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”.

Cabe destacar que según trascendidos de la prensa paraguaya, esta decisión de establecer el código de vestimenta fue tomada única y exclusivamente por la jefa de prensa del Sportivo Ameliano, Milena Olmedo.

Algunas de las coberturas de Adriana Cabellero en el Sportivo Ameliano . | Foto: Adriana Cabellero.

Por lo mismo el presidente del club, Héctor Melgarejo, aseguró que no estaba al tanto de la medida y posteriormente anunció que esta quedaba sin efecto.

En charla con el programa Cardinal Deportivo el dirigente afirmó que “pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas. Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”.

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En síntesis