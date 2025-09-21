Polémica en la Primera División del fútbol paraguayo con recuerdo a Gonzalo Jara. Fue en el partido entre Deportivo Recoleta contra el Atlético Tembetary por la 13° fecha del Torneo de Clausura 2025 en el balompié guaraní.

Fue el arquero Gonzalo Falcón, del Recoleta, quien a la espera de un córner aprovechó de toquetearle el trasero a su rival Sebastián Olmedo, y de paso, introducir los dedos entre las nalgas del defensa del Tembetary con un apretón.

Se bien fue Olmedo el que en principio fue a molestar al arquero para sacarlo del córner, la reacción obscena le terminó costando la expulsión al meta.

En medio de los reclamos, el árbitro fue al monitor del VAR confirmando la actitud obscena y no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa en los 77 minutos, reviviendo el mítico Jarita.

El Jarita a Cavani

Cabe recordar que Gonzalo Jara realizó un gesto prácticamente igual en el duelo de la selección chilena frente a Uruguay en la Copa América 2015, a Edinson Cavani. El charrúa reaccionó y se fue expulsado, mientras el defensa de La Roja terminó el partido, castigado por oficio posteriormente.

Pese a la expulsión, Deportivo Recoleta se impuso por 3-1 al Tembetary, pero deberá esperar el dictamen con la sentencia para Falcón, que seguramente será mayor a un partido de sanción.

Hace unos meses el mismo Jara recordó su episodio con Cavani: “son cosas que hoy en día ya no se pueden hacer, pero es que en ese entonces yo era mucho de pisar, por ejemplo, en los córner para que el delantero no corriera, yo pisaba antes, pegaba, chocaba”.

“Son mañas que el fútbol tenía el fútbol y que hoy en día se han ido yendo por el VAR, porque obviamente si te van a cobrar penal. Y esta imagen que a mí me acusa es de un fotógrafo chileno, y fue una foto, ni siquiera un video ni nada, pero no, no me arrepiento“, sentenció.

