Más allá de que la selección chilena está eliminada rumbo al Mundial 2026, el partido ante Uruguay marca el regreso oficial de Marcelo Bielsa al país, tras su recordado ciclo que inició en 2007.

Querido por muchos y criticado por otros, el “Loco” es un personaje que siempre da que hablar incluso entre sus dirigidos. Fue así que desde las comunicaciones uno de la Generación Dorada golpeó la mesa por la figura del rosarino.

Se trata de Gonzalo Jara, quien en el programa Pelota Parada, de TNT Sports, recordó la importancia del Loco y cómo lo ayudó en su carrera. Eso, mientras se debatía sobre el sitial del DT y su legado en el fútbol chileno.

¿Cambió el fútbol chileno? Jarita debate por Bielsa

Gonzalo Jara golpeó la mesa y desde adentro contó cómo fue trabajar con Marcelo Bielsa, donde sus detractores dicen que en términos de resultados no superó a otro grande como Nelson Acosta.

“(Bielsa) Me facilitó el cómo ver el fútbol, lo tuve a los 22 años, me hubiera encantado a los 17 como Alexis o Gary, nos enseñó a ver más allá de un simple pase o jugada, después el cómo competir, el colectivo está por sobre el individual”, partió analizando el panelista de TNT Sports.

Fue ahí que Jarita recordó que “ante la misma posición de don Nelson Acosta, nos enseñó a cómo ganar y cómo perder, más allá de que no ganó con nosotros, en Uruguay es criticado y es uno más”.

“Es fundamental que muchos diéramos un salto a Europa gracias a él, es bueno salir a competir. Arturo (Vidal) jugaba de lateral izquierdo, eso estaba ante todo y tomó una selección joven que nos dió herramientas”, cerró.

