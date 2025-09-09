El regreso de Marcelo Bielsa a Chile genera expectación total en una selección que hace rato quedó fuera del Mundial 2026 y solo apuesta a darle experiencia a nuevos valores en el último partido.

Pese a eso, los futbolistas de Uruguay se juegan el convencer al DT para ser considerados en la cita planetaria y se jugarán todas sus cartas ante la Roja en el Nacional.

Y fiel a su estilo, la garra charrúa salió a relucir una vez más con un polémico video de la cuenta oficial del equipo. Ahí, se les ve abordando el bus y lanzando una particular frase sobre el combinado chileno.

Video: Uruguay y los “flaites” de Chile

En un registro publicado por la cuenta oficial de la selección uruguaya, se ve al jugador Giorgian de Arrascaeta diciendo la frase “vamos pa’ Chile, vamos con los flaites, vamos a Chile pa'”.

Si bien la publicación no permitió comentarios en Instagram, en la red social X si hubo reacciones de lado a lado, donde en general los hinchas chilenos ya se resignaron a la terrible campaña que los tiene últimos en las Eliminatorias.

Uruguay y la Roja se enfrentaron en la primera fechas las actuales clasificatorias, donde en duelo jugado en el Centenario, la entonces selección de Eduardo Berizzo cayó por 3-1.

Publicidad

Publicidad

ver también Los convocados de Uruguay: Marcelo Bielsa sorprende con llamado a jugador de 16 años y de un metro 83

Ahí, el gol de Arturo Vidal fue el único que el equipo nacional anotó como visita en todas las Eliminatorias, en un torneo para el olvido que los tiene hoy con la primera opción para cerrar como colista.