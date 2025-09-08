La polémica del “dedo”: Histórico de Uruguay reacciona al recuerdo de Gonzalo Jara

La selección chilena alista los últimos detalles para el cierre de las Eliminatorias. Nicolás Córdova prepara equipo estelar para doblegar al Uruguay que dirige Marcelo Bielsa.

La celeste llegó este lunes y de inmediato concentró de cara al duelo de este martes en el Estadio Nacional. Por lo mismo, en la previa se contó con la presencia de históricos de los charrúas en el país.

Así fue como Diego Lugano fue consultado en la previa por Radio ADN. El referente y capitán de Uruguay adelantó cómo será el encuentro de este martes.

“Es un partido atípico. Siempre los que disputé fue un drama. En especial cuando era el último en Eliminatorias. Pero ahora es diferente, veo mucha tranquilidad”, adelantó el ex defensa.

Incluso lamentó la situación que enfrenta Chile ya que aún no logra el anhelado recambio. “¿Qué le falta? eso lo deben definir ustedes. Pero la generación dorada los llevó a lo más alto. Los enfrenté, pero es difícil restituir a tantos buenos jugadores”, agregó certero.

La curiosa reacción con Gonzalo Jara

Pero la entrevista cambió de tono cuando se le consultó por Gonzalo Jara. “Tenemos en el panel a un dorado como Gonzalo Jara… ¿algún mensaje?”, fue parte de la pregunta en ‘Los Tenores de la tarde’.

Diego Lugano tuvo un particular recuerdo de Gonzalo Jara

A lo que Diego Lugano respondió sin tapujos. “Buenas noches, que lo pasen bien”, cerró el uruguayo. Lo que de inmediato desató las reacciones en el panel.

Es que de inmediato vino a la memoria el caso del “Dedo de Jara” en la Copa América 2015 y que tuvo como protagonista al central chileno y Edinson Cavani.

Ante esto, Jarita decidió salir jugando sobre el tema. “Qué puedo decir, ¿quieren que lo ilustre? la última vez que lo vi, me dijo ‘voy a matar’. No pero me lo encontré en varias ocasiones”, complementó el Bicampeón.

Aunque tras las risas, recalcaron en el programa de Radio ADN que fue en buena onda la reacción de Lugano. ¡Juzgue usted!

