Se viene la última fecha de las Clasificatorias Conmebol, jornada número 18, donde solo se define un cupo sudamericano de cara a la cita planetaria del 2026, esto porque de los seis cupos y medio que le corresponden a este lado del mundo, solo el del repechaje está disponible.

Así es, porque actualmente, se encuentran clasificados al Mundial las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, quedando en juego solo el 7° puesto que hoy en día le correspondería a Venezuela , pero que mira con apetito el combinado de Bolivia (8°).

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026:

Martes 9 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile:

Ecuador vs. Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil, transmite Disney+ en su plan Premium y GRATIS la página web de CHV.

A partir de las 20:30 horas de Chile:

Chile vs. Uruguay en el Estadio Nacional, transmite CHV y ESPN por TV y ONLINE a través de la página web CHV, Youtube de CHV y Disney+ en sus planes Estándar y Premium.

en el Estadio Nacional, Bolivia vs. Brasil en El Alto, transmite MEGA 2 por TV y la app Mega GO por streaming.

en El Alto, Venezuela vs. Colombia en el Monumental de Maturín, transmite Disney+ en su plan Premium y GRATIS la página web de CHV.

en el Monumental de Maturín, transmite y GRATIS la página web de CHV. Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional de Perú, transmite Disney+ en su plan Premium.

El último cupo al Mundial se ve por TV abierta:

Venezuela tiene 18 puntos en la tabla de posiciones y el día de hoy estaría jugando el repechaje gracias a su 7° puesto, no obstante, solo tiene uno más que Bolivia, 8° con 17 unidades.

Así que en la última jornada ambas escuadras deberán jugarse el todo por el todo y mientras Venezuela recibe a Colombia, Bolivia hará lo propio ante Brasil en un duelo difícil, donde buscarán hacer valer la localía en la siempre compleja altura de El Alto.

¿Qué pasa si gana Bolivia? Este resultado significa que en el caso de que los altiplanos ganen sumarían 20 puntos y, por tanto, obligarían a los venezolanos a derrotar a los cafetaleros, de lo contrario, la “vinotinto” quedarían fuera de la cita planetaria.

Es en ese contexto que se confirmó que en Chile, además del partido de La Roja, el enfrentamiento de Bolivia y Brasil va por TV abierta, siendo MEGA 2 la señal confirmada.

Tabla de posiciones Conmebol 2026