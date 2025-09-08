¡Un partidazo decisivo se juega este martes! Ya que en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, la selección de Bolivia buscará hacer valer la localía y en la altura de El Alto, cuando reciban a Brasil en un duelo que puede valer más que tres puntos para ‘La Verde’.

Los dirigidos por Óscar Villegas esperan dar la sorpresa y derrotar a la “verdeamarela” de Carlo Ancelotti para así llevarse un boleto que les permitiría quedarse con el puesto de repechaje que hoy le pertenece a la selección de Venezuela, combinado que actualmente es séptimo en la tabla de posiciones y que a esa misma hora enfrenta a Colombia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bolivia vs. Brasil?

El partido entre Bolivia y Brasil se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia.

¿Dónde ver por TV o STREAMING las Eliminatorias?

El encuentro entre Bolivia y Brasil sí va por TV en Chile, pero ojo, porque el canal que lo transmitirá no será CHV, ni tampoco Mega, debido a que irá en vivo exclusivamente por la señal de Mega 2, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

MEGA 2

GTD: 839 (HD)

Zapping: 25 (HD)

DirecTV: 1155 (HD)

VTR: 736 (HD)

Claro: 519 (HD)

Entel: 73 (HD)

Adicionalmente, estará la opción ONLINE debido a que este encuentro lo podrás ver EN VIVO gracias a la plataforma MEGA GO, del mismo canal.

Probables formaciones:

Bolivia : Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernández, Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz.

: Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernández, Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz. Brasil: Allison; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Guimarães, Andrey, Martinelli, Raphinha, Estevao; Joao Pedro.

