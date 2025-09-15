Universidad de Chile se quedó con la Supercopa, luego de vencer por 3-0 a Colo Colo en un duelo disputado en el estadio Santa Laura, lo que hizo celebrar al plantel de los azules.

En ese sentido, nuevamente salió a la polémica el real interés que tienen los equipos con este trofeo, donde en la previa hubo varios que le quitaron el piso y la seriedad.

Uno de ellos fue Claudio Borghi, quien habló de una “copita”, algo que después contó con el apoyo del ex delantero Mauricio Pinilla, quienes miraron en menos el torneo.

Por lo mismo, ahora fue Gonzalo Jara quien levantó el dedo para replicar esta frase, sin decir el nombre de las personas, para destacar que dentro de un plantel un título vale mucho.

La “copita” de la Supercopa sigue generando polémica. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dijo Gonzalo Jara a Claudio Borghi?

Fue en radio ADN donde Gonzalo Jara destacó el trofeo de la Supercopa levantado por Universidad de Chile, donde mandó un palo a quienes miraron en menos.

“Escuchaba también que algunos decían que era una copita, algunos decían que no era tan importante y para mi trasciende”, explicó el defensor.

En ese sentido, puso como ejemplo el plantel de la U, que luego de este triunfo ante Colo Colo, puede jugar con otro ambiente la llave ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

“Trasciende desde el estado anímico, lo que habría afectado a Universidad de Chile perder dos clásicos seguidos y va con un envión anímico distinto a competir en Copa Sudamericana”, explicó.

