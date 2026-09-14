El ex delantero argentino estuvo presente en Macul para el empate de Colo Colo con Concepción, donde se reencontró con ex compañeros y recibió el cariño de los hinchas albos.

En una jornada muy emotiva para Colo Colo en el Estadio Monumental, con la presencia de campeones de la Copa Libertadores 1991 e ídolos históricos de la institución, se hizo presente en el Estadio Monumental un personaje muy especial: Adrián “Carucha” Fernández.

El exdelantero argentino que tuvo un fugaz y explosivo paso por el Cacique en la temporada 2024 se hizo presente en el empate con Deportes Concepción y a través de redes sociales mostró lo que su paso por el recinto, donde se reencontró con valores como Ricardo Dabrowski, que fue su técnico en Chile.

“Volver al Monumental después de tantos años fue muy especial. Volver a ver a mi equipo Colo Colo. Caminar por esos lugares, volver a sentir el cariño de la gente y escuchar ese aliento que tantas veces viví desde adentro… son cosas que uno guarda para siempre”, escribió Carucha en su cuenta de Instagram.

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El emotivo regreso de “Carucha” Fernández al Monumental

En un carrusel donde mostró múltiples videos de su paso por Macul, donde se mostró recibiendo el afecto de los fanáticos y hasta entrevistas en radio afuera del recinto, Fernández no dejó de mostrar su amor por la camiseta alba pese a su corta estancia.

“Hoy me toca mirar desde afuera, pero una parte de mí siempre va a estar ahí adentro, defendiendo esa camiseta. Gracias a cada hincha que se acercó, que me reconoció, que me regaló una palabra, una foto o simplemente un abrazo. Ese cariño no se olvida“, agregó Carucha.

Para cerrar su publicación que ya tiene más de 3.600 “me gusta” y un centenar de comentarios, el otrora atacante expresó que “le agradezco a Dios por haberme permitido vestir una camiseta tan gloriosa como la de Colo Colo y por regalarme estos momentos tantos años después. Volver y ver ex compañeros y grandes amigos”.

En síntesis