El polémico arquero argentino fue intervenido tras el choque que sufrió en la victoria de Chelsea ante Everton y estará un mes fuera de las canchas.

Conmoción en el planeta fútbol fue lo que generó el choque que provocó un duro golpe en la cabeza del polémico arquero argentino Emiliano Martínez en la victoria del Chelsea por 1-0 ante Everton, por la séptima jornada de la Premier League.

Fue al minuto 20 que su cráneo impactó con el de Jarrad Branthwaite, defensor rival, por lo que se detuvo el encuentro durante 10 minutos para los primeros auxilios y posteriormente se le trasladó hasta un centro médico en Londres, donde finalmente se tomaron medidas.

Desde Chelsea comunicaron que el Dibu Martínez sufrió una fractura en la mandíbula, que obligó a una intervención quirúrgica, lo que mantendrá al argentino fuera de las canchas por un mes y medio, es decir, recién podrá volver a jugar en diciembre.

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El aviso del Dibu Martínez tras duro golpe en su cabeza

Luego de la operación en la capital inglesa que el guardameta utilizó sus redes sociales para mostrar que está mejor luego del golpe, donde escribió “gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya“.

Quien también hizo un llamado a la calma fue la esposa del Dibu Martínez, Amanda Gama, conocida como Mandinha, quien incluso se dio el “lujo” de bajarle el perfil a la acción al afirmar que “no fue nada grave“, además de agradecer las muestras de apoyo a su esposo.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, afirma la pareja del arquero, que se ausentará de la próxima fecha FIFA, donde Argentina jugará contra Uruguay y Costa Rica.

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En síntesis