Le dicen Peyeyo, tiene 27 años, se formó en O'Higgins y tuvo un gran partido ante San Marcos de Arica justo en la antesala a visitar al Cacique para terminar el inconcluso partido por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Chile.

Deportes Puerto Montt afina detalles para enfrentar a Colo Colo en el inconcluso partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile. El Velero llegó a Santiago luego de conseguir un empate sin goles en la visita a San Marcos de Arica.

Y tuvo como figura a un exarquero de los Bravos del Morro: Luis Ureta, quien fue clave para mantener invicta su portería en el estadio Carlos Dittborn. “Le agradezco a la gente que se mandó el pique hasta Arica. También a la que nos apoya desde Puerto Montt”, dijo el meta en Mi Sur Deportes.

“La que me gustó más fue la primera a Camilo (Melivilu) que la saqué con el hombro. Sirvió para mantener el arco en cero y poder agarrar confianza nuevamente. En el segundo tiempo había viento y la pelota tomaba un poco más de peso”, describió Ureta.

Luis Ureta ha sido capitán de Deportes Puerto Montt. (Foto: Instagram).

El Peyeyo agradeció la oportunidad que le dio Emilio Mancilla. “El profe decide quién juega y quién no. Me mostró mucha confianza, feliz por tener ese respaldo. Y respondí adentro, que sirve para refrendar ese respaldo. Gonzalo (Collao) venía haciendo grandes partidos. No hay que dejarlo afuera”, manifestó el golero surgido en O’Higgins de Rancagua.

Por cierto, Ureta se refirió a las chances de continuar en el Chinquihue. “Termino contrato ahora. No he tenido nada todavía. Para qué voy a mentir, estoy feliz en la ciudad, pero no depende de mí quedarme”, expuso el meta de 27 años oriundo de Rengo.

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Luis Ureta aborda su futuro en Puerto Montt en la antesala de visitar a Colo Colo

En el partido revancha de Puerto Montt frente a Colo Colo fue Gonzalo Collao el portero titular, mientras que Luis Ureta estuvo en el banco de suplentes. “Siempre he demostrado que me quiero quedar, pero va más en los dirigentes y el técnico de ese momento. Si sigue el profe, también tengo su respaldo”, afirmó el Peyeyo.

Con eso por definirse, el exmeta del Capo de Provincia abordó la irregularidad del Velero en esta campaña. “No es tanto del DT. Es de todos en general. Tenemos que hacernos cargo de los resultados. Más que nada eso”, dijo Ureta sin profundizar demasiado.

Luis Ureta enfrenta a Javier Parraguez en un mano a mano. (Manuel Lema/Photosport).

De hecho, todavía tiene confianza en que el equipo gane un boleto para la Liguilla de Ascenso. “Matemáticamente todavía estamos ahí. Iremos por eso. Si nos da, nos da. Si no, no. Queremos ganar en el Chinquihue. Y después ir a ganar a Calama”, sentenció Ureta, quien quiere sorprender a Cobreloa.

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