El fin de semana largo fue amargo para varias familias de la zona centro sur, quienes se vieron afectadas por las lluvias del sistema frontal. Una de esas familias fue la de Luis Ureta, arquero de O’Higgins y seleccionado chileno en Mundial Sub 17 en 2015.

La casa de sus padres en La Chimba terminó destruida por el desborde del río Claro. En Las Últimas Noticias, la esposa de Ureta comentó que el caudal arrasó con el hogar de los padres del jugador en minutos y que además lamentaron la pérdida de sus mascotas.

“Al principio nos escribieron para contar que se estaba desbordando el río, pero por el frente. Tomaron precauciones, pusieron sacos para frenar el agua, pero a la hora del almuerzo nos llamó la mamá de Luis llorando. El río se había salido por la parte de atrás de las casas y arrasó con todo. No alcanzaron a sacar nada”, contó Macarena Aqueveque.

“Habían perdido todo, incluyendo cocina, televisor, etcétera. Nosotros llegamos y ya no se podía pasar a las casas. El río venía calle abajo: si intentabas acercarte a las casas, el agua te empujaba hacia afuera. Mi suegro no se quería ir sin sus mascotas y Luis tuvo que meterse, con el agua hasta el cuello, para rescatar a la perrita que se había subido al techo. Pero no pudo sacar a los cachorritos ni a los gatos porque el río arrasó con todo”, agregó.

“Es el terreno donde Luis se crió. Su familia es súper humilde y antes tenían una casa de adobe, pero se llovía entera. Entonces, durante la pandemia y gracias a los retiros, el papá de Luis logró juntar para comprar una casa prefabricada. Después de lo que pasó, Luis lloraba de impotencia porque veía a sus papás llorando. Todo el esfuerzo de muchos años se fue en un segundo”, lamentó.

Mientras Luis sigue ayudando en La Chimba, su esposa está a cargo de una campaña virtual para reunir lo indispensable para las familias afectadas del sector. Cualquier ayuda se puede gestionar con ella a través de su cuenta de Instagram (@macaaqvq).