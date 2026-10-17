El golero argentino de 34 años recibió un impactante golpe de Jarrad Brantwhaite y necesitó rápida atención médica, salió en camilla. Eso sí, su DT llevó algo de tranquilidad por la delicada situación.

Chelsea le ganaba por 1-0 a Everton cuando el Dibu Martínez preocupó a todos en el estadio. El portugués Pedro Neto había puesto en ventaja a los Blues en la visita a los Toffees, que dispusieron de un tiro libre que resultó ser muy peligroso para el portero argentino.

El cronómetro marcaba 65 minutos cuando el golero campeón mundial en Qatar 2022 salió de su portería con la intención de cortar el centro del “8” Kiernan Dewsbury-Hall. Pero recibió un golpe fortísimo del espigado zaguero central Jarrad Branthwaite, quien buscaba imponerse para cabecear la pelota.

Pero no hizo más que chocar brutalmente al Dibu Martínez. El argentino cayó al piso e hizo un movimiento con el brazo que dio a entender que podría haber perdido el conocimiento. Por su parte, Branthwaite también quedó tendido en el césped.

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Evidentemente, el exgolero del Aston Villa no pudo continuar en el campo de juego. Xabi Alonso mandó a la cancha al portero belga Mike Penders para sustituir al Dibu, quien tuvo que salir en camilla tras esta peligrosísima acción. Aunque según The Guardian, el golero hizo una seña al público, que lo ovacionó cuando se iba.

Así salió el Dibu Martínez de la cancha. (Molly Darlington/Getty Images).

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Xabi Alonso lleva calma por el duro golpe que sacó a Dibu Martínez del Everton vs Chelsea

Finalmente el Chelsea marcó otro gol más al Everton tras esa acción que le costó salir del partido al Dibu Martínez. El cronómetro marcaba 90 minutos cuando Pedro Neto anotó su doblete. Luego del partido, el DT del cuadro de Londres puso algo de tranquilidad.

Otra imagen del brutal golpazo que recibió el Dibu Martínez. (Alex Livesey/Getty Images).

Aunque no tanta, pues todo fue tan reciente que era difícil para él disponer de tanta información. “Salió del estadio consciente y ahora está en el hospital haciéndose estudios preventivos. Veremos. Eso es lo que sé hasta ahora”, afirmó Xabi Alonso tras el encuentro.

Así quedó Dibu Martínez tras el golpazo. (Alex Livesey/Getty Images).

Otro del Chelsea que sacó la voz para darle buenas vibras al Dibu fue el héroe de la jornada. “Estamos pensando en él, este arco en cero es en su honor”, lanzó Pedro Neto, autor de los dos tantos en esta victoria que tuvo mucha preocupación por el golero argentino de 34 años.

La preocupación cundió en el estadio del Everton tras ese golpazo al Dibu Martínez. (Molly Darlington/Getty Images).

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