El bicampeón de América aseguró que le daría el premio al argentino Lionel Messi tras el Mundial que se mandó. “Que un jugador de 39 años marque esa diferencia va a ser muy difícil que vuelva a pasar”, afirmó.

El próximo lunes 26 de octubre se realizará en el London Palladium de Londres, Inglaterra, la ceremonia del Balón de Oro 2026. Ahí, se premiará a lo mejor del año en el fútbol, en una lucha que Arturo Vidal tiene bien estudiada y con sus claros favoritos.

Y es que el King pone sobre la mesa lo que se hizo en el pasado Mundial 2026, donde España se consagró como campeona tras vencer en la final por 1-0 a Argentina en Nueva York.

Para el Rey Arturo, el rendimiento en ese certamen es clave para elegir al mejor del año. Por lo mismo, no teme en asegurar que Lionel Messi es el máximo merecedor de ganar este Balón de Oro, el que sería el noveno en la carrera del rosarino.

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Arturo Vidal elige a Lionel Messi como Balón de Oro 2026

El King aseguró en su canal de YouTube que “mi podio sería con Messi, Yamal y Mbappé. Esos tres serían. Y se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será su último año para pelear este Balón de Oro. Lo del Mundial es una cosa de locos”.

“Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil”, agregó el bicampeón de América.

Para Arturo Vidal entre Lionel Messi y Lamine Yamal debe salir el ganador del Balón de Oro 2026. | Foto: Getty Images.

Sin embargo y teniendo claro que es muy complicado que lo gane el rosarino, Vidal apuntó a Lamine Yamal como el favorito: “Este es su Balón de Oro seguro. No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí, ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles”.

“Se les va a me complicar a todos los demás porque va a ganar el Balón de Oro todos los años. Es increíble. De verdad que es increíble Lamine lo que hace: cómo juega, la personalidad, va adelante, me gusta cuando habla, se echa el equipo, se echa la presión sobre él y tiene 19 años”.

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