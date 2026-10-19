El volante que fue figura en la selección de España ganadora del Mundial 2026 elogió la calidad de Yamal y se quedó con un atributo del crack de 19 años que le anotó un doblete al Betis y enrabió al Ingeniero por provocar una expulsión.

Rodri hizo un gol del Barcelona ante el Betis de Manuel Pellegrini y se sacó el sombrero por el tanto espectacular que anotó Lamine Yamal. El crack campeón mundial sacó todo su talento y lo puso al servicio del cuadro culé para anotar una gran conquista después de un regate espléndido.

Y por si eso fuera poco, Yamal sacó un remate muy angulado que hizo imposible la estirada del golero Álvaro Vallés, de buenísimo inicio de temporada. Y Rodri sacó evidentes cuentas alegres por la contundente victoria en el estadio La Cartuja frente a los verdiblancos.

“Es muy importante. De los campos más difíciles de la liga, no suelo hablar de eso, pero estaba difícil practicar fútbol. No había que poner excusas, hemos conseguido goles, hicimos un gran partido y mostramos el potencial del equipo. Siempre sumar es positivo”, aseguró Rodri.

Tweet placeholder

El exjugador del Manchester City de Inglaterra profundizó en su análisis. “No pensamos mucho más allá. Ahora vamos a centrarnos en el PSG, probablemente el mejor equipo de Europa. Nos va a medir dónde estamos”, afirmó el centrocampista sobre el duelo ante el París Saint-Germain por la Champions League.

Rodri y Lamine Yamal en la antesala del duelo ante el Betis en condición de visitante. (Fran Santiago/Getty Images).

Tras eso, Rodri habló específicamente de Lamine Yamal y no sólo de su doblete. “La gente se suele quedar con los golazos. Es espectacular, impresionante. Intento ver al jugador que va a más. Crece en todos los aspectos del juego”, manifestó el exfutbolista del Atlético Madrid y el Villarreal, gran figura de la selección de España que ganó el Mundial 2026.

Lamine Yamal celebra junto a Gabriel Jesús el espectacular golazo que le anotó al Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

ver también Pellegrini queda furioso con el árbitro tras fea derrota del Betis vs Barcelona: ¡hasta a Lamine Yamal le pegó!

Rodri venera a Lamine Yamal, quien dejó rabioso a Manuel Pellegrini: “Me quedo con su inteligencia”

Para Rodri, lo mejor que tiene Lamine Yamal no fue lo que mostró ante el Betis de Manuel Pellegrini. Se refirió al progreso que el talentoso extremo de 19 años muestra cada semana. “Ha estado solidario. Es verdad que hay alguna acción en que dribla, llega a línea de fondo y nos contra atacan”, dijo el volante.

Lamine Yamal provocó la expulsión del uruguayo Facundo Bernal. (Fran Santiago/Getty Images).

“Pero eso es al final tener un jugador tan desequilibrante en ese sentido. Yo me quedo con su inteligencia”, manifestó Rodri, quien esta temporada reforzó al Barça tras tener negociaciones con el Real Madrid y optar por el cuadro de la ciudad condal.

Rodri está fascinado con el nivel de Lamine Yamal. (David Ramos/Getty Images).

De hecho, profundizó sobre la sapiencia de Yamal. “Sabe cuándo jugar, cuándo tenerla y cuándo tener paciencia. Esperemos siga de esta manera, así marca la diferencia”, sentenció Rodri, quien está orgulloso del momento que vive la escuadra adiestrada por el alemán Hansi Flick.

ver también El elogio de Lamine Yamal para Manuel Pellegrini: “Me gusta ver al Betis”

Revisa el compacto del triunfo del Barcelona vs Betis

Así va la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Barcelona lidera la tabla en La Liga 26-27 con puntaje ideal al cabo de nueve partidos, mientras que el Betis se ubica en el 4° puesto con 19 unidades en igual cantidad de encuentros.