Tiembla la selección chilena: figura del Betis pide “encantado” una renovación para Pellegrini

Manuel Pellegrini recibió un espaldarazo muy importante de una de las grandes figuras que juegan en el Betis.

Manuel Pellegrini se prepara para una nueva jornada de Champions League, en la que el Betis estará enfrentando al Feyenoord este miércoles desde las 16 horas.

Encuentro en el que seguramente será titular el mediocampista Pablo Fornals, quien es uno de los regalones del Ingeniero y así lo hizo saber en la rueda de prensa previa al duelo ante los neerlandeses.

El duelo entre Betis y Feyenoord se podrá seguir en vivo a través de Disney+.

“Para mí, Manuel ha sido y es una figura muy importante. Me hizo cumplir mi sueño de jugar en la Premier League y, cuando ese sueño empezó a diluirse, quiso que yo viniera al Betis para vivir esta bonita etapa”, declaró.

Fornals quiere que Pellegrini siga en el Betis (Foto: Reuters)

También dijo que el club está en uno de los mejores momentos de su historia. “El club es un club más que centenario, con muchos años de historia, que no ha vivido esto muchas veces pero que lo ha vivido”, aclaró.

“Entiendo que no me toca a mí decir si estamos en el mejor momento de la historia del Betis, pero desde que yo estoy aquí, sin ninguna duda: es el mejor momento de estos dos años y medio que llevo”, complementó.

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La renovación de Pellegrini

Explicó Fornals que sienten renovar a Manuel Pellegrini es importante, debido a que es el líder del gran momento por el que atraviesa la institución.

“Estoy hablando por todo el Betis y por la afición: todos queremos que el club siga con esta estabilidad, que siga consiguiendo año a año cosas que no se habían hecho antes o que se hacía mucho tiempo que no se conseguían”, explicó.

Para eso, pide la renovación del DT chileno. “Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estaremos encantados de que Manuel siga aquí”, estableció.