El entrenador chileno anticipó el partido de este miércoles ante Feyenoord, para el cual hará cambios en el once titular.

La temporada de Real Betis va a ser mucho más dura que las anteriores, puesto que el equipo de Manuel Pellegrini está compitiendo en la Champions League y el DT chileno tiene que echar mano a todo su plantel.

El cuadro sevillano, que viene de perder en un polémico partido ante Barcelona por La Liga, tiene que concentrarse de inmediato en el plano internacional, porque este miércoles recibe a Feyenoord en La Cartuja.

En la antesala al encuentro con los neerlandeses habló el Ingeniero, quien dejó en claro que se vienen rotaciones en el once estelar de Betis y sostuvo que confía en todos sus jugadores.

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Manuel Pellegrini y las rotaciones de Betis en la Champions

Manuel Pellegrini asistió este martes a conferencia de prensa, donde declaró que no tiene miedo en cambiar jugadores, ya que confía en la profundidad del plantel de Betis.

“Todos los jugadores son importantes para mí. Son muchas las variantes que uno analiza antes de dar el once. Después de analizar muchas cosas, intentaremos ver cuál es el mejor once para enfrentar al Feyenoord”, dijo el Pelle.

“Sabíamos que después del parón teníamos que jugar 8 partidos en menos de 30 días. Creo que el equipo arrancó bien con buenas sensaciones y con dos victorias ante Osasuna y Porto. Perdimos con el Barcelona, pero es un equipo que es muy difícil de ganar y más con un jugador menos”, agregó.

Manuel Pellegrini piensa en la Champions. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Luego, indicó que “la lista de jugadores citados para mañana se va a comunicar en unas horas. Hay que reemplazar al Cucho (Hernández), que está lesionado. Veremos si entra Aitor en su lugar”.

Por último, habló de lo que espera del encuentro ante Feyenoord, rival al que calificó como muy complicado y que está invicto y líder en el certamen de Países Bajos.

“Espero un partido muy difícil, como todos los partidos de la Champions. Nos han tocado rivales punteros de sus ligas. Es muy difícil, pero creo que tenemos las herramientas para poderles ganar en casa, pero para eso hay que hacer un partido muy completo”, cerró Manuel Pellegrini.

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¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Feyenoord por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League?

El partido entre Real Betis y Feyenoord por la Champions League se jugará este miércoles 21 de octubre, a partir de las 16:00 horas de Chile, en el estadio La Cartuja de Sevilla.