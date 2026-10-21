La escuadra del "Ingeniero" suma su tercer triunfo consecutivo en el certamen continental y es uno de los cinco equipos con campaña perfecta.

La buena campaña que registra el Betis que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini trae réditos no sólo en el fútbol español, sino también en el escenario grande que es la UEFA Champions League, donde asoma como un sorpresivo candidato.

En su duelo por la tercera jornada de la fase de liga, los de Heliópólis recibieron en La Cartuja al campeón neerlandés Feyenoord y si bien por momentos se vieron superados por los embates ofensivos del rival, acabaron siendo muy efectivos.

Al minuto 59, una clara mano de Jerry St. Juste derivó en penal para el Betis que su referente Isco cambió por gol para poner el 1-0, suficiente para escalar a lo más alto de la clasificación en el certamen continental. Pellegrini masterclass a nivel europeo.

LA TRANQUILIDAD Y EFICACIA DEL REFERENTE: Isco, quien le dio el gol del triunfo 3-2 a Betis ante Porto de penal por la fecha 2 de la Fase Liga, volvió a convertir por esta vía ante Feyenoord en la tercera jornada. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IDqtZ5KmSF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Sin embargo, el encuentro tuvo una polémica que seguirá “en desarrollo”, pues a los 63′ el Ingeniero sacó de la cancha al brasileño Antony, quien prefirió irse directamente a camarines y lanzó el peto al suelo. Ya sabemos cómo se comporta el DT chileno con este tipo de jugadores.

A ANTONY NO LE GUSTÓ NADA SALIR Y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO: el Ingeniero Pellegrini decidió que el crack brasileño deje el campo de juego y así reaccionó durante el duelo entre Betis y Feyenoord en la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MzGgF77JjF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

¿Cómo queda el Betis en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, la escuadra del entrenador chileno es una de las cinco que registra tres triunfos en las primeras tres jornadas de la Champions League, suma nueve puntos y está a la par de Aston Villa, PSG, Liverpool y Real Madrid. Los neerlandeses caen al 26° puesto con tres.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del “Ingeniero”?

Por la 10° fecha de La Liga, el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Celta de Vigo en Balaídos, este domingo 25 de octubre desde las 12:15 horas.