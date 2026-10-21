El popular elenco inglés casi sufre su peor derrota histórica ante el modesto Como, que le dio un baile en Italia.

Un papelón histórico es el que pasó el Manchester United en la Champions League, al ser goleado 4-1 por el Como de Italia y demostrar así que su gloriosa era es cosa del pasado.

El cuadro italiano, revelación del Calcio en el último tiempo, se puso arriba en el marcador rápidamente, gracias al tanto que anotó el argentino Nicolás Paz.

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Lejos de reaccionar tras el descanso, el cuadro inglés se vio ampliamente superado y vio cómo le pasaban la aplanadora. Douvikas (49′), otra vez Paz (57′) y Jacobo Ramón (76′) concretaron la goleada. Un 4-0 sorprendente.

Como goleó 4-1 a Manchester United en Champions League

El United se salva de la peor derrota de su historia en Champions

Descontó a los 91′ Joshua Zirkzee. Al menos ese gol postrero evitó que fuera la peor goleada que sufre en su historia, que fue el 4-0 en 1994 ante Barcelona en el Camp Nou.

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De esta manera, el Como llegó a seis puntos en la tabla general de la Champions, tras tres partidos disputados. En tanto los británicos se quedaron con tres unidades.

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El United podrá lavar las heridas en este torneo ante Roma, en el partido que deben enfrentar en Old Trafford el 3 de noviembre.