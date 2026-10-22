La buena campaña a nivel europeo le asegura un importante ingreso económico a los Verdiblancos.

Real Betis está protagonizando un campañón en la UEFA Champions League. Además de la gloria deportiva, los dirigidos por Manuel Pellegrini también aseguran un millonario premio.

Los Verdiblancos vencieron a Feyenoord en La Cartuja por 1-0, con lo cual obtuvieron su tercer triunfo en igual cantidad de partidos. Con esto quedaron muy cerca de avanzar de ronda, así como también sumaron un importante botín.

El premio que suma Real Betis en Champions

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más importante a nivel mundial. Alrededor de todo el planeta se reúnen los fanáticos para seguir a los mejores equipos de Europa. Los jugadores más destacados están en él, por lo que los auspiciadores se pelean en decir presente.

Todo lo anterior, también se traduce en generosos premios para los equipos que juegan la competición del viejo continente. Solo por clasificar los Verdiblancos se echaron al bolsillo un monto de 21,7 millones de dólares, según la cifra entregada por La Tercera.

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Por si fuera poco, por cada victoria desde la UEFA le paga a los equipos 2,5 millones de dólares. Si Real Betis ya cuenta con tres triunfos, esto significa que el club de Pellegrini aseguró 7,5 millones de dólares gracias a su muy buena campaña.

Todavía faltan cinco encuentros de la fase de liga de la Champions League, por lo que los Verdiblancos todavía tienen la opción se seguir sumando una buena cantidad de dólares para sus arcas. El éxito deportivo también es éxito económico.

Isco le dio la victoria al Betis de Pellegrini ante Feyenoord. Imagen: Getty

Los siguientes partidos de Real Betis son Borussia Dortmund (visita, 4 de noviembre), Slovan Bratislava (visita, 24 de noviembre), Como (local, 9 de diciembre), Arsenal (local, 20 de enero) y Bayern Múnich (visita, 27 de enero). Los dirigidos por Manuel Pellegrini buscarán obtener más puntos y también, más dólares.