El Ingeniero lleva campaña perfecta en el torneo y hoy puede sumarse a PSG y Liverpool como flamantes punteros. Duro rival lo espera al frente.

Manuel Pellegrini tiene hoy una nueva oportunidad de seguir sumando aplausos con su campaña europea. El entrenador del Real Betis salta a la cancha en España en la tercera fecha de Champions League, con la idea de seguir líder.

El elenco andaluz chocará ante el Feyenoord de los Países Bajos, un grande de esa liga y habitual en torneo europeos. Eso sí, el favoritismo lo tienen el Ingeniero y compañía, tras canasta perfecta en Champions.

Real Betis suma dos triunfos en misma cantidad de duelos. En el debut tumbaron como visita 3-2 al Lille y después por el mismo marcador al Porto, en España. De ganar hoy, se sumaría al grupo de punteros en el nuevo formato del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Real Betis vs Feyenoord por Champions League?

El partido entre Real Betis y Feyenoord podrá verse en vivo por el canal ESPN 4 en Chile, mientras en streaming será transmitido por Disney+ Premium. La acción comienza a las 16.00 horas de nuestro país, este miércoles 21 de octubre.

En cuanto al duelo con el elenco de Países Bajos, Manuel Pellegrini aseguró que “espero un partido muy difícil, como lo son todos los de la Champions, porque son equipos punteros en sus países”.

“Buscaremos el partido, pero tenemos las armas futbolísticas para tratar de ganar en casa”, cerró el Ingeniero. El duelo se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde Betis viene de caer en polémico duelo ante Barcelona, por La Liga.

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En cuanto a Champions League, los actuales líderes son PSG y Liverpool, quienes tienen nueve puntos tras tres fechas. Si Betis gana ante Feyenoord, alcanzará a dichos equipos.