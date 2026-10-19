El Ingeniero reclamó por el arbitraje tras la derrota del cuadro bético ante los catalanes, situación que le fue consultado a Mou.

La polémica se instaló en La Liga de España y tiene a Manuel Pellegrini como protagonista, quien se quejó abiertamente por el arbitraje tras el partido entre Real Betis y FC Barcelona.

El DT chileno se fue en picada contra el árbitro Ricardo de Burgos y calificó como “absurdos” sus cobros, sobre todo por el gol anulado a Giovani Lo Celso, que significaba el 2-2 parcial, en un partido que terminó 5-2 para los catalanes.

La situación generó mucho revuelo en España, debido a que el Ingeniero no acostumbra a declarar de dicha forma y hubo reacciones de otros interesados, como las de José Mourinho.

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La ironía de Mourinho por el Betis vs Barcelona

Un tercero involucrado en el partido entre Betis y Barcelona es Real Madrid, que este domingo goleó a Sevilla por 4-1 y tras el partido le preguntaron a José Mourinho por los hechos sucedidos en La Cartuja.

El DT de los merengues, próximo rival de Barcelona, señaló que no vio el partido, porque estaba mirando a RB Leipzig, pero señaló que no se sorprende para nada por lo sucedido.

Ricardo de Burgos Bengoetxea recibió críticas por su arbitraje. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“No he visto el partido. Nada. He visto el Leipzig, a pesar de que solo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Incluso cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago concentración, porque soy de la vieja escuela, que estamos habituados a concentrar, y me concentro muchas veces solo o con algunos de mis asistentes”, dijo el luso.

“He visto el Bayern con el Leipzig y no he visto. Te juro que no he visto. No estoy bromeando. Te juro que no he visto. Después me llegaron, obviamente, las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Es un día más en la oficina“, cerró Mou.

El próximo partido de Real Madrid en La Liga será justamente ante FC Barcelona, este domingo 25 de octubre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Camp Nou.

En síntesis

Manuel Pellegrini criticó duramente al árbitro Ricardo de Burgos tras caer 5-2 ante Barcelona.

criticó duramente al árbitro Ricardo de Burgos tras caer 5-2 ante Barcelona. José Mourinho afirmó que no le sorprendió la polémica arbitral sufrida por el Betis.

afirmó que no le sorprendió la polémica arbitral sufrida por el Betis. Real Madrid visitará al Barcelona este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas.

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