Matías Camacho, otrora director de Blanco y Negro, recibió la orden del 14° Juzgado de Garantía de Santiago por incidente con su ex pareja Carolina Bobadilla.

Matías Camacho, expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, además de otrora miembro del directorio de Blanco y Negro, atraviesa un complejo momento judicial como consecuencia de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago estableció medidas cautelares contra el otrora dirigente albo, tras la denuncia que presentó su entonces pareja Carolina Bobadilla por lesiones menos graves. Una acción judicial que también presentó el abogado en contra de la mujer.

Pese a que se fijó en la Justicia una investigación por 70 días, el ex timonel del CSD Colo Colo recibió una nueva denuncia por desacato, lo que derivó en nuevas medidas cautelares en su contra, como arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, además de una nueva pesquisa que se extenderá por 60 días.

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Ex presidente de Colo Colo vuelve a perder en la Justicia

No es la primera ocasión en que Matías Camacho enfrenta denuncias por delitos de gravedad. Durante el 2024, mientras era el presidente de la corporación alba, fue acusado por Mariana Muñoz, directora del club social, por “maltrato psicológico, daño psíquico y acoso laboral”.

Tras una investigación interna, el CSD Colo Colo comunicó el 15 de octubre de ese año la inhabilitación del personero por “abandono de deberes”, medida que apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago sin encontrar un dictamen favorable, lo que marcó su salida de la institución.

En su momento, Camacho calificó esta acción como “una acción adicional de mis adversarios que pretenden por la vía de la fuerza mantener el control del club, violar su institucionalidad y manchar mi honra como persona”. El tiempo puso todo en su lugar.

Matías Camacho, ex director de Blanco y Negro, además de ex presidente del CSD Colo Colo (Photosport)

En síntesis