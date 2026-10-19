“Nos preparamos con seriedad, pero…”: Colo Colo reacciona ante nueva suspensión de Copa Chile

Fernando Ortiz recalcó si se van a tomar decisiones desde la ANFP se deben hacer con tiempo para no arriesgar a los jugadores nuevamente.

Colo Colo vuelve a jugar está semana y su primer desafío es este martes 20 de octubre por la Copa Chile. Tras la suspensión por lluvias, se programó para las 18:00 horas en el Estadio Monumental la disputa de los últimos 45 minutos de la revancha por cuartos de final.

El marcador es 2-0 a favor de los albos, pero Deportes Puerto Montt mantiene la ilusión de lograr un batacazo. Por lo que asoma como un partido más que atractivo dentro de la cancha.

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El tema, es que fuera del campo de juego se vive otra disputa. Es que para este martes se estima la caída de 35 milimetros de agua. Por lo mismo, se indicó que la Delegación Presidencial ya hizo el primer llamado a la ANFP para que se suspenda el encuentro.

Incluso desde SENAPRED indicaron que no es bueno que se juegue el partido por los riesgos que representa su realización tanto para jugadores como hinchas.

Ortiz pidió que se informe con anticipación si se llega a suspender otra vez el partido por Copa Chile

“No es ámbito de mi competencia, pero evidentemente sí tenemos un pronóstico adverso, que a esa hora va a estar precipitando intensamente”, detalló Miguel Muñoz, director regional metropolitano de la institución. Por lo que deslizó que la reprogramación es lo más recomendable.

Colo Colo vs Puerto Montt: ¿Se juega por Copa Chile?

Ante esto, desde Colo Colo recalcaron que aún no hay información que ponga en duda el partido de este martes. “Nosotros nos preparamos de la misma manera como si fuera 90 minutos, con la misma seriedad que merece el rival y la competencia”, recalcó Fernando Ortiz en conferencia este lunes.

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Ahora el tono cambió radicalmente al aventurarse sobre una nueva suspensión. “Si llegara a existir una novedad, sí nos gustaría que se informe con el adecuado tiempo para así programar entrenamientos y demás”, enfatizó. Por lo que rogó para que se anuncia antes de saltar a la canchas y así no arriesgar a los jugadores.

“Lo mejor es prevenir y adecuarse para una situación que genere el clima. Solo pido tiempo para poder organizarnos y dar el mejor espectáculo”, agregó el “Tano” predispuesto a que el encuentro sea reprogramado nuevamente.