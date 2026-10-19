El ex volante de la selección chilena, quien está radicado en México, habló de la chance de que el DT albo pase a la Liga MX.

La directiva de Blanco y Negro tomó una decisión polémica a inicios de la temporada 2026, porque decidió mantener a Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo, a pesar de los malos resultados que tuvo el DT en 2025.

La medida le trajo réditos positivos al cuadro albo, que lidera la Liga de Primera con 9 puntos de ventaja, y está muy cerca de clasificar a las semifinales de la Copa Chile.

El buen rendimiento que le sacó el Tano al Cacique genera interés por el estratega en el extranjero, más precisamente en México, donde Ortiz es muy conocido por su paso como jugador y estratega.

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Fabián Estay pone en alerta a Colo Colo por Fernando Ortiz

El nombre de Fernando Ortiz está sonando fuerte en Tigres de Monterrey, y para hablar de la posible partida del DT de Colo Colo a la Liga MX en RedGol llamamos a Fabián Estay, quien trabaja como comentarista en la televisión mexicana.

El Fabi cree que ByN tiene que apurarse si es que quiere mantener a su DT, puesto que el Tano es querido en el cuadro regiomontano, donde estuvo como jugador entre 2009 y 2010.

“Si lo quieren retener, por supuesto que deben apurarse. Respecto a las pretensiones económicas del Tano, actualmente tiene contrato vigente hasta diciembre. Sin embargo, durante el último semestre, si no te ofrecen renovación, puedes entrar en negociaciones con cualquier equipo, ya sea como jugador o técnico“, dijo el Pelusa.

Fernando Ortiz es seguido por el fútbol mexicano. Foto: Nicolas Klein/Photosport

“Seguramente estará escuchando ofertas, no solo de Tigres, sino de otros clubes. Además, el técnico actual de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, también es el vicepresidente del club. No sé si será el proyecto ideal para el Tano, considerando que Colo Colo jugará la Copa Libertadores. Veremos cómo se desarrolla esta noticia; Colo Colo tendría que reaccionar y hacerle una oferta si desea que continúe“, cerró el tema Estay.

Colo Colo tiene que completar este martes la revancha con Deportes Puerto Montt por la Copa Chile, partido que fue suspendido en el entretiempo por mal tiempo, y justo hay pronosticadas intensas lluvias para el inicio de la semana.

En síntesis

Fernando Ortiz mantiene a Colo Colo como líder de la Liga de Primera 2026.

mantiene a Colo Colo como líder de la Liga de Primera 2026. Tigres de Monterrey muestra interés en contratar al entrenador argentino de Colo Colo.

muestra interés en contratar al entrenador argentino de Colo Colo. Colo Colo disputará este martes el partido de vuelta contra Deportes Puerto Montt.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera