El zurdo zaguero de 29 años hizo un balance del duelo ante el León de Atacama y abordó las dos principales complicaciones que afrontó Mario Salas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla a falta de tres fechas por jugar en la Liga de Ascenso.

Cobreloa sufrió una caída ante Deportes Copiapó en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla con el que puso en riesgo seguir en la punta de la Primera B. Un gol de Axl Ríos, quien puso la inexorable Ley del Ex, dejó en ventaja al León de Atacama.

Diego Opazo anotó el 2-0, mientras que el goleador Gustavo Gotti logró descontar a poco del término del encuentro. Luego de este tropiezo, el defensor Diego García entregó sus impresiones. “Fue un partido muy difícil por el tema cancha y horario”, lanzó el zurdo zaguero en diálogo con Impacto Naranja.

“Aun así creo que el equipo trató de jugar y hacer lo que veníamos haciendo con una presión alta. Por momentos lo hicimos muy bien y por otros, ellos mostraron sus virtudes”, añadió García, quien también registra pasos por Everton de Viña del Mar y Curicó Unido.

Diego García fue expulsado en el partido que Cobreloa le ganó a Santiago Wanderers y se perdió el juego ante Deportes Temuco en el Germán Becker. (Pedro Tapia/Photosport).

García insistió en una cosa tras la derrota ante el equipo adiestrado por Erwin Durán. “El partido se condiciona por cosas puntuales que debemos tocar en la semana para que no vuelvan a ocurrir”, expuso el marcador de 29 años, quien ha disputado 17 partidos en la presente Liga de Ascenso.

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Diego García alienta a Cobreloa a luchar por la punta en la Primera B

Diego García no quiso referirse a la ineficacia en ataque que tuvo Cobreloa, que puso en riesgo la punta de la Primera B y perfectamente podría dejarla en manos de San Luis de Quillota. “Quién soy yo para hablar de la faceta ofensiva, soy defensa”, expuso el marcador.

“No soy el más indicado para hablar de eso. Puedo hablar de lo defensivo, tuvimos desconcentraciones que nos costaron. Obviamente tenemos que mejorar eso en estas últimas tres fechas que nos quedan para conseguir el resultado que nos propusimos a inicios de año”, agregó García.

Diego García quedó con mala sensación, pero cree que todo es mejorable. (Pedro Tapia/Photosport).

Y dejó una frase que parece majadera. Pero que calza con el momento que vive el plantel liderado por Mario Salas. “Suena repetitivo, pero tenemos que levantar la cabeza. No tenemos margen de error”, aseguró el defensor de Cobreloa, que el 17 de octubre recibirá a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto. Terminará la temporada contra Rangers en Talca y Deportes Puerto Montt en casa.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Cobreloa sigue en la lucha por el título en la Primera B 2026 a falta de tres partidos por disputar.