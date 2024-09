Ricardo Gareca no confía en Ben Brereton. Eso está claro. Primero lo mandó a estudiar español, luego lo nominó de emergencia para su gira por Europa y ahora se suma el desaire que sufrió el jugador del Southampton ante Bolivia, al ser reemplazado en el primer tiempo.

Un hecho que dejó cabizbajo a Ben, un hecho que a los hinchas chilenos les partió el corazón pues quieren mucho al ariete. Y fueron hasta las redes sociales de su esposa, Kimberley Abbott, para entregarle cariño.

“Estimada dígale a Ben, que no eran para él las pifias, eran para el DT. A veces pensamos que no merecemos a ese buen hombre y no entendemos el cambio, si era el mejor del primer tiempo. Siempre lo bancamos porque el eligió a Chile para jugar, nosotros si lo queremos”, fue un mensaje.

Otro le escribió que no se vaya a taimar Brereton con todo el país. “Nosotros amamos a Ben, porfa cuídelo, todo Chile lo ama”.

Brereton en el banco tras el cambio que hizo Gareca en el primer tiempo

Piden a Brereton que no confunda las pifias

Otro usuario señaló a Kimberley en inglés, para que entiende el idioma, que “por favor dile a Ben que lo amamos ¡estábamos abucheando al entrenador, no a él!”.

“Seguro que el tiempo de Ben llegará, ¡es uno de nosotros! Ojalá algún día Chile contrate un entrenador que realmente proponga identidad de juego y considere a Ben como el gran elemento que es”, le manifestaron.

Mensajes como esos llegaron en masa, por lo que de seguro cuando Ben llegue al hogar Kimberley le transmitirá el amor que los hinchas chilenos sienten por lo entregado a la Roja.