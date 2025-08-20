El delantero chileno Ben Brereton se encuentra viviendo un complejo momento desde su regreso al Southampton de la Championship inglesa, esto debido a que el jugador no ha podido consolidarse en la escuadra y ya se rumorea sobre su posible salida.

Al finalizar hace algunos meses su cesión con el Sheffield United con quienes jugó 17 partidos y anotó en 4 oportunidades, el chileno tuvo un tibio regreso al club que es dueño de su pase, en donde suma escasos minutos.

A pocos días del cierre del Mercado de Pases en Europa, tanto como el equipo inglés como el chileno estarían buscando una solución a esta incertidumbre en donde una reconocida figura lanzó una inesperada recomendación.

La inesperada recomendación que le dan a Brereton

En declaraciones a Football League World , el experto de Sky Sports, Lee Hendrie, fue duro en hablar de los últimos años de la carrera del jugador chileno. “Realmente no ha funcionado para él en absoluto”.

“Quiero decir, parece que ha fluctuado de un equipo a otro, y no ha funcionado desde que llegó del Blackburn y esa temporada que tuvo”.

Brereton regresó este año al club ingles dueño de su pase tras una temporada en el Sheffield.

Asimismo agrega que el jugador no está en los planes del entrenador y tampoco lo será en un futuro. “Seguramente querrán deshacerse de él de alguna manera y en algún lugar”.

En ese sentido, el exfutbolista y jugador de Aston Villa señaló que todo sobre el chileno está en una nebulosa, pero podría regresar a un viejo conocido. “No me sorprendería si termina volviendo a Blackburn, pero no estoy tan seguro”.

En la misma fue categórico en señalar que no se imagina a Ben continuando en el equipo. “Creo que definitivamente su partida será antes de que se cierre la ventana”.

