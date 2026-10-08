La próxima Copa América volvería a disputarse en Estados Unidos y tendría importante cambio respecto a la edición 2024.

La Copa América 2028 comienza a tomar forma y ya aparecen los primeros detalles, sobre cómo podría disputarse el próximo gran torneo de selecciones de Sudamérica.

Según información revelada por The Times, Estados Unidos volvería a ser sede de la Copa América, pese al interés de Argentina y Ecuador por organizar el torneo.

Una de las principales novedades es el número de participantes que tendría la cita, donde Chile, tiene su lugar asegurado como una de las diez selecciones CONMEBOL.

Chile ganó la Copa América en 2015 de local y 2016 en Estados Unidos.

Chile podría disputar una Copa América con 20 selecciones

El gran cambio estaría en el número de participantes, ya que según el citado medio la edición 2028 tendría 20 selecciones, cuatro más que la anterior.

En 2024, el torneo contó con las 10 selecciones de CONMEBOL y seis representantes de CONCACAF. Para 2028, la idea sería mantener a los equipos sudamericanos y sumar cuatro cupos.

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Sin embargo, todavía no está definido cómo se repartirán esos nuevos cupos. Una de las alternativas es que sean selecciones de CONCACAF, aunque está la posibilidad de invitar a combinados de otras confederaciones.

Para Chile, esto podría representar un escenario diferente a sus últimas participaciones en el torneo y abre la puerta a una Copa América con más selecciones y un formato todavía por definir.

¿Cuándo se jugaría la Copa América 2028?

La competencia sería nuevamente en Estados Unidos, país que se convertiría por tercera vez en sede del torneo ypor segunda edición consecutiva.

La presencia de selecciones europeas, estaría descartada debido a que la Copa América coincide en calendario con la Eurocopa, por lo que los combinados de UEFA no serían una alternativa para completar los nuevos cupos.

Chile, por ahora, deberá esperar la confirmación oficial del formato y del sistema de clasificación para conocer a los potenciales rivales que tendrá en la Copa América 2028.

En resumen…