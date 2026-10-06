Nicolás Córdova perdió mucha credibilidad frente a los jugadores según indicó Esteban Paredes, por lo que sabe que se irá luego.

Nicolás Córdova es muy cuestionado por su trabajo como entrenador de la selección chilena, en el que no logra encontrar un buen andamiaje,

Quien lo criticó duramente fue Esteban Paredes, quien ya vislumbra la puerta de salida para el estratega luego de los conflictos surgidos en la gira por Norteamérica.

“Cuando él critica a los jugadores chilenos… creo que pararse al otro día frente a ellos ya no es creíble, ahí pierde mucho el piso como entrenador. Él tiene que llamar a su dirigido y decirle en su cara”, sostuvo en el programa Tipster.

“No son formas, no son maneras, él tiene una oficina donde puede conversar con el jugador y ahí se va matizando lo que el entrenador quiere”, agregó el ídolo de Colo Colo.

Córdova junto al plantel de la Roja

Córdova tiene “los días contados” en Chile

“Me parecen muy erróneas sus palabras porque se contradice. En las eliminatorias del 2010, el 70% de la Selección era local y pese a eso se llegó al Mundial en una clasificación histórica”, agregó por el deseo del DT de que todos sean mejores en el extranjero.

Señala Paredes que “creo que el trasfondo es otro, hay que hablar menos y trabajar más, ahí está la fórmula porque creo que hay chicos que se pueden desarrollar”.

ver también Dos “retornos” y dos grandes sorpresas: la novedosa formación de Chile para desafiar a México

Por lo mismo sentencia que “los días están contados para Nicolás, aunque lo hayan ratificado, yo creo que le está haciendo daño a los jugadores y a nuestra selección”.

“Cada jugador tiene que tener un respeto y cuando el técnico se cree más que todos los jugadores, creo que vamos por un mal camino. Los técnicos dependemos de los jugadores, no puedes dirigirte así como lo hizo Córdova frente a sus seleccionados”, cerró.