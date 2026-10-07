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La Roja

Nicolás Córdova revela la frase con la que aleonó a la Roja: “Les dije que era como las Eliminatorias”

´El entrenador de la selección chilena valoró el rendimiento de sus jugadores en la victoria ante México en Los Ángeles.

Por Carlos Silva Rojas

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Nicolás Córdova celebró la victoria de la Roja.
© GettyNicolás Córdova celebró la victoria de la Roja.

La selección chilena dio un paso adelante en el cierre de la gira norteamericana, ya que en el último partido disputado venció a México, en duelo disputado en Los Ángeles, California.

El equipo nacional mostró un mejor rendimiento en relación a los encuentros ante Canadá y Estados Unidos, porque derrotó a los aztecas por 2-0 gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Finalizado el partido habló el entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, quien se mostró contento por el resultado, y sobre todo, por el rendimiento de sus jugadores.

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La frase clave con la que Nicolás Córdova “agrandó” a los jugadores de la Roja

Nicolás Córdova reveló en conferencia de prensa que hubo factores que ayudaron a mejorar el nivel, sin embargo, destacó una frase que les dijo a los futbolistas y que considera clave.

Tuvimos una semana para preparar el partido, tuvimos más entrenamientos para preparar distintas soluciones. En el entretiempo les dije que esto era lo más partido a un juego de Eliminatorias y que había que salir inteligentemente a defenderlo y ganarlo”, señaló el DT interino de Chile.

Vicente Pizarro celebra el segundo gol de Chile ante México. (Photo by Harry How/Getty Images)

Vicente Pizarro celebra el segundo gol de Chile ante México. (Photo by Harry How/Getty Images)

“Los dos goles fueron robos de balón e hicimos daño. Tenemos tres delanteros muy rápidos, que atacan la profundidad de buena manera. Queríamos robar la pelota para salir con espacio”, cerró Córdova.

La selección chilena volverá a la cancha en noviembre, cuando juegue un par de amistosos en Cali y Santiago ante Colombia, en la venidera fecha FIFA.

En síntesis

  • Chile venció 2-0 a México en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro.
  • Nicolás Córdova destacó los robos de balón clave para lograr los dos goles.
  • La selección chilena disputará dos amistosos contra Colombia durante la fecha FIFA de noviembre.
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