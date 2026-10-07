´El entrenador de la selección chilena valoró el rendimiento de sus jugadores en la victoria ante México en Los Ángeles.

La selección chilena dio un paso adelante en el cierre de la gira norteamericana, ya que en el último partido disputado venció a México, en duelo disputado en Los Ángeles, California.

El equipo nacional mostró un mejor rendimiento en relación a los encuentros ante Canadá y Estados Unidos, porque derrotó a los aztecas por 2-0 gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Finalizado el partido habló el entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, quien se mostró contento por el resultado, y sobre todo, por el rendimiento de sus jugadores.

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La frase clave con la que Nicolás Córdova “agrandó” a los jugadores de la Roja

Nicolás Córdova reveló en conferencia de prensa que hubo factores que ayudaron a mejorar el nivel, sin embargo, destacó una frase que les dijo a los futbolistas y que considera clave.

“Tuvimos una semana para preparar el partido, tuvimos más entrenamientos para preparar distintas soluciones. En el entretiempo les dije que esto era lo más partido a un juego de Eliminatorias y que había que salir inteligentemente a defenderlo y ganarlo”, señaló el DT interino de Chile.

Vicente Pizarro celebra el segundo gol de Chile ante México. (Photo by Harry How/Getty Images)

“Los dos goles fueron robos de balón e hicimos daño. Tenemos tres delanteros muy rápidos, que atacan la profundidad de buena manera. Queríamos robar la pelota para salir con espacio”, cerró Córdova.

La selección chilena volverá a la cancha en noviembre, cuando juegue un par de amistosos en Cali y Santiago ante Colombia, en la venidera fecha FIFA.

En síntesis

Chile venció 2-0 a México en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro.

en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro. Nicolás Córdova destacó los robos de balón clave para lograr los dos goles.

destacó los robos de balón clave para lograr los dos goles. La selección chilena disputará dos amistosos contra Colombia durante la fecha FIFA de noviembre.