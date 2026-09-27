El DT interino de la Roja sacó algunas conclusiones positivas más allá del 1-0 sufrido ante el cuadro canadiense y las dos expulsiones que afrontó su equipo en este amistoso. De todas maneras, tuvo un aspecto que lo hizo soltar cierta satisfacción.

Nicolás Córdova tiene claro que el partido “se desvirtúa” tras las dos expulsiones que Chile sufrió ante Canadá. En primera instancia, el equipo se quedó con 10 jugadores luego de la tarjeta roja directa recibida por Lucas Cepeda en los 35 minutos de la parte inicial.

Y luego, la doble amonestación a Gabriel Suazo dejó al equipo dirigido interinamente por Córdova con 9 futbolistas. “Creo que los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo. Hicieron lo que les pedí y así y todo, tuvimos ocasiones de gol”, afirmó el DT.

“Lamentablemente se pierde. Pero creo que por cómo se dio el partido, se hizo un buen cometido”, añadió Córdova, quien encontró un gran motivo de orgullo en un encuentro que nuevamente tuvo como figura al portero Lawrence Vigouroux.

Nicolás Córdova da indicaciones durante la caída de Chile vs Canadá. (Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images).

Córdova añadió que “la personalidad de los jugadores más jóvenes. Terminamos jugando con la línea defensiva completa que juega en Chile. Nunca habían jugado juntos: (Francisco) Salinas, (Iván) Román, (Jonathan) Villagra y Diego (Ulloa)”.

Iván Román fue titular junto a Jonathan Villagra en la zaga central ‘colocolina’ que dispuso Córdova. (Kevin Raposo/Photosport).

“Son los primeros partidos de la mayoría de los de atrás. Debutó Jonathan. Hay muchas cosas que rescatar, claramente cuando se pierde pasan más desapercibidas. No quedan tan a la vista”, manifestó el estratego, quien formalmente es el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile.

Pero ya lleva un buen rato como entrenador tras la salida de Ricardo Gareca. “Sin duda creo que la personalidad con la que se jugó, la valentía teniendo dos hombres menos. Creo que es súper rescatable”, aseveró Córdova tras el 1-0 que los canadienses firmaron gracias al solitario gol de Jonathan David.

Córdova felicita a Chile tras la caída vs Canadá: “Hicieron un gran desgaste”

Para Nicolás Córdova, el traspié de Chile ante Canadá tuvo varios motivos de satisfacción. Aunque sabe que el resultado tapa todo y esta nueva derrota, que para colmo tuvo dos expulsados, genera más dudas que certezas. Sobre todo porque 11 contra 11, el equipo norteamericano se vio superior.

Diego Ulloa en acción ante Chile: ingresó casi automáticamente después de la roja a Gabriel Suazo en lugar de Marcelino Núñez. (Kevin Raposo/Photosport).

“Ahora lo importante es continuar con este tipo de partidos y la mentalidad de seguir insistiendo y tratando de presionar y correr pese a tener un jugador menos”, manifestó Córdova, quien debe afrontar dos amistosos más en esta fecha FIFA.

Jonathan Villagra tuvo su primer partido en la selección chilena. (Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images).

Uno será ante Estados Unidos y cerrará la aventura norteamericana frente a México. “Hicieron un gran desgaste y jugamos el partido que teníamos que hacer en cuanto a las condiciones que se presentaron”, sentenció el DT interino de la Roja tras este 1-0 sufrido ante el elenco adiestrado por Jesse Marsch.

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