El King no se guardó nada en Mega y señaló que los dirigentes de la Federación deben escoger pronto al cuerpo técnico.

La selección chilena no tiene entrenador desde la salida de Ricardo Gareca, y la dirección técnica del equipo nacional la asume de forma interina Nicolás Córdova, situación que no tiene fecha de caducidad.

La presencia de Córdova como DT momentáneo genera críticas, y quien se sumó a ellas fue Arturo Vidal, quien en el marco de la transmisión del partido de la Roja ante Canadá por Mega se lanzó con todo.

Para el King no es positivo que todavía no haya designación de un cuerpo técnico que lidere a Chile pensando en el proceso para el Mundial 2030, y todos estos amistosos los considera como “tiempo perdido”.

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Vidal quiere que la Federación elija luego un DT para Chile

Arturo Vidal, consultado por Rodrigo Sepúlveda, no se guardó nada y comentó que la estadía de Nicolás Córdova en la Selección no sirve de nada, puesto que no ha sido ratificado en el cargo.

“Mira Sepu, te voy a ser súper sincero, a mí me gusta decir las cosas de frente. Al que le sirve más este tipo de partidos es al jugador, que se tiene que mostrar, lo demás es muy difícil saber si no tienes a un entrenador que va a iniciar un proceso con una Selección, que necesita prepararse para las próximas Eliminatorias para el Mundial”, dijo de entrega el Rey.

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“Como no está confirmado (Córdova), tampoco se puede sacar. Este es un tiempo perdido que no lo están ocupando bien, porque va a venir otro proceso de la presidencia. Me gustaría que la Selección ya tuviera un entrenador, para así empezar ya a trabajar con este tipo de amistosos… hubiese sido más útil que ahora”, agregó Vidal.

Por último, Arturo Vidal considera que los únicos beneficiados en estos amistosos son los futbolistas, debido al roce internacional que suman.

“Los jugadores jóvenes se tienen que mostrar, demostrar de qué están hechos, en el caso que la Selección en el corto plazo tenga entrenador”, cerró.