El todavía técnico interino mantiene su decisión de jugársela con juveniles que conoce del proceso para medirse con los norteamericanos. Habrá tres futbolistas del medio local y dos mayores de 30 años.

La Selección Chilena arranca de manera formal su proceso con miras a la Copa del Mundo de 2030, y lo hará con una gira de tres partidos amistosos por Norteamérica, donde el primer de ellos enfrentará a Canadá en la ciudad de Toronto.

Para este primer encuentro de preparación, el todavía técnico interino Nicolás Córdova hizo oficial la formación titular, la cual mantendrá la línea desde su ascensión al cargo, como es confiar en aquellos juveniles que son parte del proceso que lidera en divisiones inferiores.

Cabe señalar que Chile tiene una ausencia obligada para el amistoso con Canadá como es el defensor Benjamín Kuscevic, quien sufrió “una lesión muscular de bajo grado, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”.

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¿Cuál es la formación de Chile ante Canadá?

En el arco no hay dudas. El especialista en métricas hace rato demostró su confianza en Lawrence Vigouroux, que juega en el líder del Championship inglés Swansea, en desmedro del buen pasar de Brayan Cortés en Argentina.

En materia defensiva, el DT de Chile mantendrá la línea de cuatro hombres con una modificación, con Felipe Faúndez de lateral derecho y la banda zurda para el capitán Gabriel Suazo. Mientras que la dupla de centrales será 100% colocolina: Iván Román y Jonathan Villagra.

En el mediocampo ante Canadá, Córdova sorprende y sólo deja a Vicente Pizarro dentro de los titulares para darle una oportunidad a César Pérez para acompañar a Marcelino Núñez. Mientras que en el ataque repite fórmula con Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Así las cosas, la formación titular de Chile ante Canadá será con Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, César Pérez y Marcelino Núñez en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en delantera.

Mientras que en la banca estarán los goleros Christian Bravo y Brayan Cortés; los defensores Marcelo Morales, Paulo Díaz, Francisco Salinas y Diego Ulloa; los volantes Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth, Matías Sepúlveda y Agustín Arce; más los atacantes Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez y Leandro Hernández.