Maqueta del novedoso recinto fue dada a conocer, aunque falta el visto bueno final para saber los plazos. Tendría capacidad de tres mil espectadores.

El fútbol chileno sigue dando novedades en materia de nuevos estadios y tras la inauguración de La Montura, en San Miguel, otro recinto podría sumarse en la zona sur de Santiago. Esta vez, a pasos del Estadio Monumental se ubica el novedoso proyecto.

La casa de estudios de la U Católica anunció un proyecto llamado Estadio UC, el cual apunta a contruirse en el campus San Joaquín. Esto, ubicado a cuadras del recinto de Colo Colo y a una estación del Metro.

Según explicaron en la universidad, el plan contempla un “edificio de tres pisos destinado a actividades deportivas, recreativas y formativas, con el objetivo de fortalecer la vida universitaria y ampliar los espacios disponibles para la comunidad”.

Así sería el nuevo estadio de la U Católica

Formando parte del Plan Estratégico UC 2026-2030, el nuevo estadio del campus San Joaquín apunta a sus estudiantes, deportistas y funcionarios. Todo eso, con la idea de potenciar la actividad física.

La maqueta del nuevo recinto / Foto: U Católica

“El nuevo recinto contará con una superficie total de 20.051 m², distribuidos en tres pisos y en áreas exteriores y un espacio interior. Entre sus principales instalaciones se consideran una capacidad para 3.000 butacas”, destacan en El PUClítico.

Además, el plan incluye una pista de atletismo de 3.500 m², gimnasio de 500 m², cancha multiuso y salas multipropósito. Y si fuera poco, en la maqueta su suma una clásica cabina de transmisión, camarines, lockers y servicio de catering.

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Finalmente, desde la universidad explicaron que “el Estadio UC aún se encuentra en etapa de desarrollo y por ahora la universidad no ha establecido una fecha para el inicio de las obras”.