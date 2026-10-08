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Fútbol Internacional

“Este es solo el comienzo”: chileno se suma a Gabriel Suazo y firma como estrella en Sevilla

Promisoria figura nacida en Cobresal se fue a prueba a España y logró convencer al ex equipo de Alexis. Fue presentado junto a su familia.

Por Nelson Martinez

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Crece la legión chilena en el club español.
© Sevilla.Crece la legión chilena en el club español.

Gran noticia para el fútbol chileno. Durante la jornada de ayer, promisorio talento nacional estampó la firma en el Sevilla de España. Tras meses a prueba en las juveniles del ex club de Alexis Sánchez, volante nacido en Cobresal ya es uno más del equipo.

Se trata de Renato Morales, quien a sus 17 años partió en 2025 a buscar su oportunidad al equipo que tiene a Gabriel Suazo como titular. El volante mixto zurdo logró superar las pruebas y fue presentado ante los flashes sevillanos.

“Muy feliz de firmar en este gran club Sevilla. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos por mucho más”, tecleó el joven chileno, en sus redes sociales.

El antiguo vínculo con Alexis y su estadía en Sevilla

Renato Morales fue presentado como uno más del Sevilla, posando para las cámaras junto a su familia en sala de prensa y en la cancha del Sánchez-Pizjuán. El mediocampista chileno superó la prueba como juvenil y va por todo en España.

Foto: Sevilla

Foto: Sevilla

Todo partió que mi representante me contó que el Sevilla me permitió hacer una prueba y finalmente llegó el permiso de Cobresal. Me han tratado súper bien”, dijo el jugador a TNT Sports, al momento de aterrizar en el blanquirrojo.

En cuanto a la recepción que tuvo de Alexis Sánchez, quien en ese entonces militaba en el Sevilla, Morales aseguró que “Alexis fue muy simpático cuando lo conocí. Pude ir a verlo donde entrena el primer equipo”.

Ahora el nacido en Cobresal ya es uno más del equipo archirrival del Betis y busca quemar etapas para, pronto, debutar en el primer equipo. Desde Cobresal a España, Renato Morales avisa que es una carta más del recambio para la selección chilena.

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