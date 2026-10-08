Promisoria figura nacida en Cobresal se fue a prueba a España y logró convencer al ex equipo de Alexis. Fue presentado junto a su familia.

Gran noticia para el fútbol chileno. Durante la jornada de ayer, promisorio talento nacional estampó la firma en el Sevilla de España. Tras meses a prueba en las juveniles del ex club de Alexis Sánchez, volante nacido en Cobresal ya es uno más del equipo.

Se trata de Renato Morales, quien a sus 17 años partió en 2025 a buscar su oportunidad al equipo que tiene a Gabriel Suazo como titular. El volante mixto zurdo logró superar las pruebas y fue presentado ante los flashes sevillanos.

“Muy feliz de firmar en este gran club Sevilla. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos por mucho más”, tecleó el joven chileno, en sus redes sociales.

El antiguo vínculo con Alexis y su estadía en Sevilla

Renato Morales fue presentado como uno más del Sevilla, posando para las cámaras junto a su familia en sala de prensa y en la cancha del Sánchez-Pizjuán. El mediocampista chileno superó la prueba como juvenil y va por todo en España.

Foto: Sevilla

“Todo partió que mi representante me contó que el Sevilla me permitió hacer una prueba y finalmente llegó el permiso de Cobresal. Me han tratado súper bien”, dijo el jugador a TNT Sports, al momento de aterrizar en el blanquirrojo.

En cuanto a la recepción que tuvo de Alexis Sánchez, quien en ese entonces militaba en el Sevilla, Morales aseguró que “Alexis fue muy simpático cuando lo conocí. Pude ir a verlo donde entrena el primer equipo”.

Ahora el nacido en Cobresal ya es uno más del equipo archirrival del Betis y busca quemar etapas para, pronto, debutar en el primer equipo. Desde Cobresal a España, Renato Morales avisa que es una carta más del recambio para la selección chilena.