El tenista chileno debutará este sábado en el Masters 1000 de Shanghai ante el español Pablo Carreño Busta.

Alejandro Tabilo ya tiene todo listo para comenzar su participación en el Masters 1000 de Shanghai. El chileno, actual número 30 del ranking ATP, debutará este sábado frente al español Pablo Carreño Busta, para avanzar en el torneo.

Jano quedó libre en primera ronda gracias a su condición de cabeza de serie y ahora tendrá un exigente desafío ante el actual 65° del mundo, quien llegó a ser el número 10 del ranking.

Tabilo conoce su primer desafío en Shanghái.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Pablo Carreño Busta?

El partido entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño Busta está programado para este sábado, en el segundo turno del court 4 del certamen chino.

De acuerdo con la programación, el encuentro comenzará cerca de las 03:00 horas de Chile.

Podrás seguir el partido EN VIVO a través de ESPN por señal a confirmar y mediante plataforma de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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¿Cómo llegan al partido?

Carreño Busta avanzó a la segunda ronda tras derrotar al argentino Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3.

En el historial entre ambos, el español tiene ventaja de 2-1, aunque Tabilo se quedó con el enfrentamiento más reciente, disputado este año en el Masters 1000 de Roma.

El chileno buscará repetir ese resultado para instalarse en la tercera ronda, donde podría enfrentar al canadiense Félix Auger-Aliassime, actual número seis del mundo y cuarto cabeza de serie.

El desafío también representa una oportunidad para que Tabilo siga sumando triunfos en la recta final de la temporada, en un torneo que reúne a varias de las principales figuras del tenis mundial.

En resumen…