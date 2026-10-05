Francia y Bélgica se enfrentan por la cuarta fecha de la UEFA Nations League 2026/27.

La Francia de Zinedine Zidane vuelve a la cancha por la UEFA Nations League. El conjunto galo recibirá a Bélgica este lunes, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del torneo.

El partido se disputará en el Stade de France, en París, y será clave para la lucha por el liderato del Grupo A1.

Francia y Bélgica jugarán este lunes por la cuarta fecha de la Nations League.

Francia vs. Bélgica: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Francia y Bélgica está programado para este lunes 5 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN y online en Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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¿Cómo llegan Francia y Bélgica?

Francia llega como líder del Grupo A1, mientras que Bélgica aparece como su principal escolta, apenas un punto por debajo.

Los belgas vienen de derrotar 3-0 a Turquía, mientras que Francia igualó 1-1 ante Italia. Lo que hace este partido uno de los más importantes de la fecha en la Nations League.

En resumen…