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UEFA Nations League

Francia vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo por la UEFA Nations League

Francia y Bélgica se enfrentan por la cuarta fecha de la UEFA Nations League 2026/27.

Por Franccesca Arnechino

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Francia y Bélgica se enfrentan por la Nations League
© Getty.Francia y Bélgica se enfrentan por la Nations League

La Francia de Zinedine Zidane vuelve a la cancha por la UEFA Nations League. El conjunto galo recibirá a Bélgica este lunes, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del torneo.

El partido se disputará en el Stade de France, en París, y será clave para la lucha por el liderato del Grupo A1.

Francia y Bélgica jugarán este lunes por la cuarta fecha de la Nations League.

Francia y Bélgica jugarán este lunes por la cuarta fecha de la Nations League.

Francia vs. Bélgica: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Francia y Bélgica está programado para este lunes 5 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN y online en Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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¿Cómo llegan Francia y Bélgica?

Francia llega como líder del Grupo A1, mientras que Bélgica aparece como su principal escolta, apenas un punto por debajo.

Los belgas vienen de derrotar 3-0 a Turquía, mientras que Francia igualó 1-1 ante Italia. Lo que hace este partido uno de los más importantes de la fecha en la Nations League.

En resumen…

  • Francia y Bélgica jugarán este lunes por la cuarta fecha de la Nations League.
  • El partido se disputará hoy a las 15:45 horas de Chile en París.
  • ESPN y Disney+ Premium transmitirán el duelo entre los líderes del Grupo A1.
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