El presidente de Blanco y Negro habló del terreno de juego del reducto de Macul, justo antes de albergar dos recitales.

Colo Colo viene de un traspié en la Liga de Primera, puesto que apenas empató 1-1 ante Deportes Concepción por la fecha 23°, por lo que perdió dos puntos de ventaja en la lucha por el título.

Los albos siguen al tope de la clasificación en la tabla de posiciones, pero ahora a 12 puntos de Universidad de Chile y Universidad Católica, que recortaron cuatro unidades en las últimas dos fechas.

Uno de los problemas que ha tenido el Cacique a lo largo del año tiene relación con el estado de juego de la cancha David Arellano del estadio Monumental, la cual sufrirá con el venidero recital de Romeo Santos y Prince Royce.

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Aníbal Mosa promete que la cancha del Monumental estará en óptimas condiciones

A pesar del trajín que tendrá la cancha del Monumental por el evento de los reyes de la bachata, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirma que el terreno de juego va a quedar en buenas condiciones de cara al cierre de la temporada.

“Está todo coordinado. La cancha no falló por los recitales, falló por el tema de los aguaceros que tuvimos, los últimos más grandes del último tiempo en Santiago”, dijo el empresario sirio.

Aníbal Mosa habló de la cancha del Monumental. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Hoy entra la productora (del concierto de Romeo Santos y Prince Royce del 20 de octubre) y en un mes más volvemos al estadio Monumental y va a estar impecable“, señaló Mosa.

Para cerrar con el tema, Aníbal Mosa indicó que “si ustedes ven a los grandes equipos y estadios del mundo, logran tener esta combinación. Tenemos que vigilar de que la cancha esté en buenas condiciones y para eso estamos trabajando”.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja.

empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja. Aníbal Mosa afirmó que la cancha del Monumental estará impecable tras el concierto.

afirmó que la cancha del Monumental estará impecable tras el concierto. Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el estadio Monumental el 20 de octubre.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera