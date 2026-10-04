El Pitbull habla por primera vez del futuro, donde se ve jugando, pese a que no sea en el club de sus amores.

La temporada de Gary Medel en Universidad Católica tiene de altos y bajos, por lo mismo, varios se han aventurado a adelantar su retiro del fútbol con el final de la temporada.

Algo que por primera vez tocó el Pitbull en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias, donde dejó en claro sus intenciones y su futuro en el fútbol profesional.

“Sin duda he estado harto tiempo lesionado, pero no por la edad. De hecho hay chicos de 18 años que se han desgarrado. Obviamente quiero quedarme en la UC y retirarme con su camiseta, pero también tengo claro que el club exige lo máximo y que puede que piense que yo no estoy a la altura de la exigencia”, explicó.

Gary Medel asume lo lejos que ha estado en nivel en la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Gary Medel se retira en U Católica?

Gary Medel ya tomó una decisión para el futuro en el fútbol, por lo que no tiene pensando colgar los botines, más allá que sabe que puede que no renueve en la UC.

“No he dicho eso. Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estará, pero sí sé que aún será en una cancha”, destacó.

Una situación especial, donde por su carrera es muy querido, pero por el club de sus amores no ha logrado levantar un título, algo que está lejos de revertir en el presente torneo.

“La verdad es que me siento identificado con el club, soy hincha, pero no creo que sea ídolo para la gente de la UC. De hecho, ni si quiera he ganado un título. De verdad me siento más ídolo del fútbol chileno que de Católica. En la calle me para gente de Colo Colo, de la U, de Unión Española además de hinchas de la UC”, finalizó.