Como miembro del Segundo Piso en el Palacio de La Moneda, la ex ministra del Deporte recibe una suma que supera los $17 millones de pesos.

Luego de su lacrimógena salida del Ministerio del Deporte por el uso de vehículo fiscal para fines particulares, la ex atleta Natalia Duco regresó a comienzos de septiembre a trabajar para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, y lo hizo de una forma particular.

La medallista panamericana y sudamericana forma parte del Segundo Piso del Palacio de La Moneda como parte del equipo de asesores presidenciales que lidera Alejandro Irarrázaval. Y claro, como servidora pública, esto no lo hace gratis.

El portal Resumen.cl solicitó mediante el Portal de Transparencia la resolución del contrato a honorarios que firmó Duco con el Gobierno, en el cual se detalla que si bien se hace público el viernes 25 de septiembre, comenzó a trabajar formalmente como asesora desde el lunes 7.

Un detalle no menor, indica el medio, es que la otra deportista recibirá por su labor un sueldo que no es el de cualquier trabajador. Por su función en La Moneda, percibirá un emolumento total de $17.100.000 pesos, que se pagará en una cuota de $3.6 millones y otras tres de $4.5 millones. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre de este año.

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El millonario sueldo de Duco para su nuevo rol en La Moneda

Quien destacara en el lanzamiento de la bala llegó al Gobierno el 11 de marzo de 2026, cuando el Mandatario la designó como Ministra del Deporte, puesto en el que se mantuvo hasta el 13 de agosto, día en el que presentó su renuncia.

La decisión de Duco se produjo luego que la Contraloría General de la República la denunció por el uso de un vehículo fiscal para trasladarse a una reunión de trabajo con los gabinetes del Ministerio y Subsecretaría del ramo en el domicilio de una exservidora a honorarios.

Al día siguiente se produjo el cambio de mando en La Moneda, donde dejó su lugar para Francisco Riveros, instancia en la que el Presidente Kast agradeció su “compromiso, lealtad” y “trabajo incansable”, además de calificar su salida como una decisión “difícil” y “dolorosa”.

Natalia Duco pasó de ser Ministra del Deporte a asesora del Presidente Kast (Photosport)

En síntesis