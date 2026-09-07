La exministra del Deporte regresará a La Moneda apenas 24 días después de dejar su cargo en medio de una polémica.

Natalia Duco tendrá un rápido regreso a La Moneda. A menos de un mes de dejar el Ministerio del Deporte, la exatleta se incorporará al equipo de asesores más cercano al Presidente José Antonio Kast.

Duco pasará a formar parte del denominado Segundo Piso, equipo liderado por Alejandro Irarrázaval y encargado de entregar asesoría directa al mandatario.

El movimiento se produce apenas 24 días después de su salida del gabinete, ocurrida el pasado 14 de agosto. Su salida estuvo marcada por la polémica por el uso de un vehículo fiscal en una supuesta reunión de trabajo.

El rápido regreso de Natalia Duco al Gobierno

La difusión de un video sobre el encuentro abrió cuestionamientos y un flanco con Contraloría. La polémica terminó con las salidas de Duco y del entonces subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

Pese a su salida, el Presidente Kast respaldó públicamente a la exdeportista durante el cambio de gabinete.

En aquella oportunidad, el mandatario agradeció su “compromiso, lealtad” y “trabajo incansable”, además de calificar su salida como una decisión “difícil” y “dolorosa”.

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Kast también sostuvo que la situación que provocó la controversia correspondía a un “error que cualquiera puede cometer” y destacó la labor realizada por Duco durante sus cinco meses encabezando el Ministerio del Deporte.

En La Moneda ya se encontraba en evaluación un posible nuevo destino para la exministra, cuya figura continuaba siendo valorada en el círculo cercano del Presidente pese a los cuestionamientos existentes dentro del oficialismo.

Duco ahora seguirá vinculada al Ejecutivo desde un rol diferente, mientras Francisco Riveros, quien anteriormente integraba el Segundo Piso, continúa al frente del Ministerio del Deporte.

En resumen…