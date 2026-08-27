La exministra Natalia Duco reapareció en redes sociales tras someterse a una cirugía en las cuerdas vocales.

A pocos días de finalizar su etapa como ministra del Deporte, Natalia Duco volvió a aparecer públicamente y sorprendió a sus seguidores al revelar que debió someterse a una intervención quirúrgica.

La destacada atleta chilena utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía desde una reconocida clínica, donde aparece recostada en una camilla después del procedimiento.

“Cirugía cuerdas vocales”, escribió Duco en la publicación, explicando brevemente el motivo de su paso por el recinto asistencial.

Duco dejó el ministerio del deporte el pasado 14 de agosto de 2026

Natalia Duco revela cómo será su recuperación

La exsecretaria de Estado también entregó detalles sobre los cuidados que deberá mantener durante su recuperación. Debido a la intervención, tendrá que evitar hablar durante el periodo inmediatamente posterior a la operación.

Por esa razón, Duco explicó que por el momento deberá comunicarse mediante mensajes escritos. “Solo escribir”, señaló en sus redes sociales.

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La publicación corresponde a una de las primeras apariciones públicas de la atleta tras su salida del Ministerio del Deporte, cargo que ocupó durante poco más de cinco meses.

Su salida se produjo en medio del reciente cambio de gabinete realizado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, poniendo término a su breve etapa como máxima autoridad de la cartera deportiva.

Ahora, alejada de sus funciones ministeriales, la exlanzadora de bala inicia su proceso de recuperación luego de la cirugía a la que se sometió.

En resumen…