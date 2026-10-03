En medio de los cuestionamientos que ha recibido la superficie de la fortaleza cruzada salió una fuerte defensa.

El Claro Arena de Universidad Católica está en el centro del debate por la gran cantidad de lesiones en esta temporada 2026. Las bajas han sido bastantes, a tal punto de que ocho jugadores ya han tenido que pasar por el quirófano, siendo seis de ellos por problemas en las rodillas.

No obstante, desde Cruzados han sido claros en confirmar que esta ola de lesiones no tiene nada que ver con la cancha sintética de su fortaleza. Es más, en los últimos días hasta sacaron a relucir que recibieron la certificación FIFA Quality Pro, la máxima distinción para terrenos con césped artificial que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

Uno que salió a defender la cancha de la UC fue Jorge “Coke” Contreras, quien en conversación con RedGol aseguró que estas dolencias que ha sufrido el plantel no es más que una mala racha y que no tiene nada que ver con la superficie.

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Fuerte defensa al Claro Arena de Universidad Católica

El ex cruzado aseguró a nuestro sitio que “yo no lo relacionaría de esa manera. Yo creo que pasa por otras cosas. Me imagino por el tema de la disputa del balón y todo ese tipo de cosas. No creo que signifique eso, porque los entrenamientos no los hacen todos los días en el estadio; los hacen en canchas de pasto normal”.

Varios creen que el sintético del Claro Arena ha sido el motivo para tantas lesiones en Universidad Católica. | Foto: Photosport.

“Hablan por el tema de que las rodillas son las que sufren porque es más duro, pero a lo mucho creo yo que harán un día de preparación del partido y el otro es el partido. Entonces, no sé si será tan influyente el hecho de que tengan el estadio con pasto sintético”, agregó.

Para cerrar, el campeón de la Copa Chile 1991 con la UC afirmó que “quizás las características de cada jugador, del entrenamiento. Yo no le echaría del todo la culpa al hecho de que hayan hecho la cancha de esta manera y que por eso se estén lesionando tantos jugadores. Es una racha mala que está teniendo Católica con respecto a las lesiones, nada más”.

El próximo partido de Universidad Católica

La UC volverá al ruedo ante Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis