Si bien el volante argentino señaló que "hay un cariño mutuo con mi exclub y no lo puedo negar", deja en claro que "estoy muy contento acá".

En medio de la irregular campaña que vive Universidad Católica, salió a la luz la información de que el volante argentino Fernando Zuqui evalúa dejar la institución a la que llegó en julio del 2024 para regresar al club de sus amores, Estudiantes de La Plata.

Al menos fue eso de lo que señaló su representante Mauro Boselli a una radio trasandina, quien dijo “a él le encantaría volver, él tiene contrato hasta diciembre y bueno, su deseo es volver, pero ya no depende de él”. De estos dichos pasaron dos semanas.

Fue en conferencia de prensa donde Zuqui salió a responder los dichos de su agente, y si bien reconoció que “hay un cariño mutuo con mi anterior club y eso no lo podemos negar”, es enfático en admitir que “mi cabeza está acá, estoy muy feliz en Católica”.

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Zuqui aclara opción de salir de Católica y volver a Estudiantes

“Sé que se habló, salió en varios lugares esa noticia. La realidad es que, para aclarar esa situación, acá estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy en un club muy grande, donde mi objetivo es dar lo mejor de mí para de acá a fin de torneo poder clasificar a la Copa Libertadores”, afirmó el Comandante.

Sobre el vínculo que tiene con Católica, Zuqui indicó que “siempre mi idea fue renovar por un año y medio y terminé renovando por seis meses hasta fin de año. Eso quiere decir que yo estoy muy contento acá y el objetivo que tengo personalmente y que siempre quise desde que llegué acá es poder salir campeón con el club”.

Tras quedar afuera de Copa Chile, el argentino es claro en decir que “hoy nos queda un objetivo importante para volver a estar en Copa Libertadores, como lo hicimos este año, y donde también quiero decir que muchas veces los resultados no se dieron como uno quería, pero también saber que fuimos el único club grande que pudo jugarla“.

Los números del volante en la UC

Desde su arribo a San Carlos de Apoquindo en junio del 2024 y donde superó una grave lesión de ligamentos cruzados, Fernando Zuqui disputó con Los Cruzados un total de 4.544 minutos en 62 juegos a nivel local e internacional, donde registra dos goles y nueve asistencias.

En síntesis